Οι Σπερς (7-2) επικράτησαν των Πέλικανς (2-7) με 126-119, στο φετινό ντεμπούτο του ΝτιΆρον Φοξ, κάνοντας το 5-0 στο Σαν Αντόνιο.

Ο ΝτιΆρον Φοξ σημείωσε 24 πόντους στο φετινό ντεμπούτο του με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, ενώ ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έκανε double-double με 18 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ, οδηγώντας τους Τεξανούς στη νίκη επί των Πέλικανς με 126-119.

Από εκεί και πέρα, ο Στεφόν Καστλ πρόσθεσε 14 πόντους και μοίρασε ισάριθμες ασίστ για τους Σπερς. Ο Φοξ και ο Γουεμπανιάμα αγωνίστηκαν μαζί μόλις για έκτη φορά από τις 5 Φεβρουαρίου, όταν ο πρώην γκαρντ του Σακραμέντο αποκτήθηκε μέσω trade από το Σαν Αντόνιο.

Για τους Πέλικανς, που παρατάχθηκαν χωρίς τους τραυματίες Ζάιον Γουίλιαμσον και Τζόρνταν Πουλ, ο Τρέι Μέρφι ξεχώρισε με 41 πόντους και 15/22 σουτ.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-22, 66-58, 92-85, 126-119.