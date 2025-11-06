O Nίκολα Γιόκιτς έκανε άλλο ένα triple double τη φετινή σεζόν και οι Νάγκετς επικράτησαν με 122-112 των Χιτ.

Ασταμάτητος ο Joker φέτος. Ο Γιόκιτς είχε κέφια κόντρα στους Χιτ και οδήγησε τους Νάγκετς σε νίκη με 122-112. Με αυτόν τον τρόπο ανέβηκαν στο 4-2 στη βαθμολογία της Δύσης.

Ο Σέρβος τελείωσε το ματς με 33 πόντους, 15 ριμπάουντ και 16 ασίστ, υπογράφοντας άλλο ένα triple double για τη φετινή σεζόν. Καλό ματς και ο Γκόρντον με 24 πόντους και 6 ριμπάουντ. Οι Σβόλοι δεν έχουν ήττα ακόμα στην έδρα τους, αφού βρίσκονται στο 4-0 μέσα στη Ντένβερ. Σούταραν με 11/40 τρίποντα, αλλά αυτό δεν τους εμπόδισε να φτάσουν στο ροζ φύλλο αγώνα.

Από την άλλη πλευρά ο Γουίγκινς είχε 22 πόντους και 5 ασίστ, ενώ 23 πόντους μέτρησε ο Πάουελ και 21 είχε ο Χάκιεζ. Στο 4-4 πλέον η ομάδα από το Μαϊάμι.