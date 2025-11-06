Νάγκετς - Χιτ 122-112: Πάλι τριπλός Γιόκιτς, αήττητο στην έδρα του το Ντένβερ
Ασταμάτητος ο Joker φέτος. Ο Γιόκιτς είχε κέφια κόντρα στους Χιτ και οδήγησε τους Νάγκετς σε νίκη με 122-112. Με αυτόν τον τρόπο ανέβηκαν στο 4-2 στη βαθμολογία της Δύσης.
Ο Σέρβος τελείωσε το ματς με 33 πόντους, 15 ριμπάουντ και 16 ασίστ, υπογράφοντας άλλο ένα triple double για τη φετινή σεζόν. Καλό ματς και ο Γκόρντον με 24 πόντους και 6 ριμπάουντ. Οι Σβόλοι δεν έχουν ήττα ακόμα στην έδρα τους, αφού βρίσκονται στο 4-0 μέσα στη Ντένβερ. Σούταραν με 11/40 τρίποντα, αλλά αυτό δεν τους εμπόδισε να φτάσουν στο ροζ φύλλο αγώνα.
Από την άλλη πλευρά ο Γουίγκινς είχε 22 πόντους και 5 ασίστ, ενώ 23 πόντους μέτρησε ο Πάουελ και 21 είχε ο Χάκιεζ. Στο 4-4 πλέον η ομάδα από το Μαϊάμι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.