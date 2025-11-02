Οι Ορλάντο Μάτζικ δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, κυριαρχώντας από την αρχή ως το τέλος και φεύγοντας με επιβλητική νίκη (125-94) που επιβεβαίωσε την ανοδική τους πορεία.

Οι Ορλάντο Μάτζικ έκαναν… περίπατο απέναντι στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, φεύγοντας με άνετη νίκη 125-94 στην εκτός έδρας αναμέτρηση και δείχνοντας πως η φετινή τους σεζόν έχει υψηλές προσδοκίες.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν στο παρκέ αποφασισμένοι να «καθαρίσουν» νωρίς την υπόθεση νίκη. Με ενέργεια, άμυνα και σωστές επιλογές στην επίθεση, οι Μάτζικ πήραν γρήγορα διψήφιο προβάδισμα, το οποίο δεν απώλεσαν ποτέ στη διάρκεια του αγώνα. Το δεύτερο ημίχρονο είχε περισσότερο διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς οι «Μάγοι» έλεγξαν απόλυτα τον ρυθμό και μοίρασαν τον χρόνο συμμετοχής σε όλο το ρόστερ.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Πάολο Μπανκέρο, που έκανε άλλη μία ηγετική εμφάνιση με 28 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τους Γουίζαρντς, ο Κισόν Τζορτζ προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του με 17 πόντους, όμως η διαφορά δυναμικότητας ήταν ξεκάθαρη.

Τα δωδεκάλεπτα: 35-32, 56-75, 75-103, 94-125