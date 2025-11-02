Οι Ορλάντο Μάτζικ έκαναν… περίπατο απέναντι στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, φεύγοντας με άνετη νίκη 125-94 στην εκτός έδρας αναμέτρηση και δείχνοντας πως η φετινή τους σεζόν έχει υψηλές προσδοκίες.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν στο παρκέ αποφασισμένοι να «καθαρίσουν» νωρίς την υπόθεση νίκη. Με ενέργεια, άμυνα και σωστές επιλογές στην επίθεση, οι Μάτζικ πήραν γρήγορα διψήφιο προβάδισμα, το οποίο δεν απώλεσαν ποτέ στη διάρκεια του αγώνα. Το δεύτερο ημίχρονο είχε περισσότερο διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς οι «Μάγοι» έλεγξαν απόλυτα τον ρυθμό και μοίρασαν τον χρόνο συμμετοχής σε όλο το ρόστερ.
Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Πάολο Μπανκέρο, που έκανε άλλη μία ηγετική εμφάνιση με 28 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τους Γουίζαρντς, ο Κισόν Τζορτζ προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του με 17 πόντους, όμως η διαφορά δυναμικότητας ήταν ξεκάθαρη.
Τα δωδεκάλεπτα: 35-32, 56-75, 75-103, 94-125
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.