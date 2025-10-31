Η FIBA δημοσίευσε αναλυτικό οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις με σκοπό να ενισχύσει τη γνώση και να βοηθήσει τους αθλητές που σκέφτονται να μετακινήθούν στο NCAA.

Τα τελευταία χρόνια, η NCAA έχει φέρει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, δίνοντας στους φοιτητές-αθλητές τη δυνατότητα να κερδίζουν χρήματα μέσω των δικαιωμάτων NIL (Όνομα, Εικόνα, Ομοιότητα) και απευθείας πληρωμών από τα πανεπιστήμια. Αυτές οι αλλαγές κάνουν το κολεγιακό μπάσκετ πιο επαγγελματικό. Ιδιαίτερα για τους διεθνείς παίκτες, είναι σημαντικό να κατανοούν τους κανόνες επιλεξιμότητας, τα θέματα βίζας, τη φορολογία και τα συμβόλαια, προκειμένου να αποφύγουν δυσκολίες ή νομικά προβλήματα.

Αναλυτικά ο οδηγός

Τα τελευταία χρόνια, η NCAA έχει εφαρμόσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, επιτρέποντας στους φοιτητές-αθλητές να αποκτούν εισόδημα μέσω συμφωνιών για το Όνομα, την Εικόνα και την Ομοιότητά τους (NIL) και άμεσες πληρωμές από τα ιδρύματα, εισάγοντας έτσι στοιχεία που συνήθως συνδέονται με τον επαγγελματικό αθλητισμό. Ο Οδηγός Ερωτήσεων & Απαντήσεων (Q&A Guide) έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους «διεθνείς» παίκτες και τις οικογένειές τους να κατανοήσουν πώς αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την επιλεξιμότητα, τα συμβόλαια, τις βίζες και τον προγραμματισμό της καριέρας τους, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις και να προβλέπουν καλύτερα απρόβλεπτους κινδύνους.

Ο Οδηγός Ερωτήσεων & Απαντήσεων παρέχει βασικές ερωτήσεις και επεξηγήσεις σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του να παίζει κανείς κολεγιακό μπάσκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας τις μοναδικές προκλήσεις για τους ξένους φοιτητές-αθλητές. Οι πληροφορίες αντλούνται από πρωτογενείς πηγές, όπως:

Κανονισμοί της NCAA (NCAA Bylaws)

Κέντρο Επιλεξιμότητας της NCAA (NCAA Eligibility Center)

College Sports Commission (CSC) και Συχνές Ερωτήσεις CSC

House Settlement Q&A (το έγγραφο Ερωτήσεων και Απαντήσεων που εξέδωσε το NCAA σχετικά με την εφαρμογή του House Settlement, που είναι διαθέσιμο εδώ https://ncaaorg.s3.amazonaws. com/governance/d1/legislation/ 2024-25/June2025D1Gov_ PhaseThreeInstSetQuestionandAn swer.pdf)

com/governance/d1/legislation/ 2024-25/June2025D1Gov_ PhaseThreeInstSetQuestionandAn swer.pdf) Υπηρεσία Υπηκοότητας και Μετανάστευσης των Η.Π.Α. (U.S. Citizenship and Immigration Services)

Τελευταία φορά που έγινε επίσκεψη στις πηγές ήταν στις 15 Αυγούστου 2025.

1. Τι κάνει η FIBA για να βοηθήσει τους παίκτες να κατανοήσουν το τοπίο του NCAA;

Το σύστημα του NCAA αλλάζει γρήγορα και οι διεθνείς παίκτες αντιμετωπίζουν μοναδικές προκλήσεις όταν προσπαθούν να εξερευνήσουν το κολεγιακό μπάσκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η FIBA έχει λάβει προληπτικά μέτρα για να βοηθήσει παίκτες, οικογένειες, συλλόγους και ομοσπονδίες να κατανοήσουν αυτές τις αλλαγές και να λάβουν αποφάσεις έχοντας την κατάλληλη ενημέρωση.

Σε αυτό το επίπεδο, η FIBA έχει κάνει αρκετά βήματα για να βοηθήσει παίκτες, οικογένειες, συλλόγους και ομοσπονδίες να κατανοήσουν το ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο του κολεγιακού μπάσκετ των Η.Π.Α., ειδικά με την εισαγωγή των δικαιωμάτων NIL και του διακανονισμού House εναντίον NCAA.

Αυτές οι αλλαγές έχουν φέρει το NCAA πιο κοντά σε ένα μοντέλο επαγγελματικού αθλητισμού, όπου οι φοιτητές-αθλητές μπορούν πλέον να πληρώνονται απευθείας από διάφορες πηγές.

Για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, η FIBA ίδρυσε μια Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για Νέους Παίκτες και το NCAA, η οποία διεξήγαγε έρευνες και μελέτες.

Η ομάδα εξέδωσε τα ευρήματα και τις συστάσεις της, εστιάζοντας σε τρεις βασικούς στόχους:

(α) να βοηθήσει τους παίκτες να κάνουν ενημερωμένες επαγγελματικές επιλογές,

(β) να αυξήσει τη διαθεσιμότητα παικτών του NCAA για τις εθνικές ομάδες, και

(γ) να προστατεύσει τις επενδύσεις που κάνουν οι σύλλογοι στην ανάπτυξη νεαρών ταλέντων.

Η FIBA έχει επίσης οργανώσει ενημερωτικές συνεδρίες και παρουσιάσεις με Εθνικές Ομοσπονδίες-Μέλη, λίγκες και συλλόγους για να ενισχύσει την γνώση και να ενθαρρύνει τον διάλογο.

Μπορείτε να κατεβάσετε μια παρουσίαση που κοινοποιήθηκε στις Εθνικές Ομοσπονδίες-Μέλη (NMFs), τους συλλόγους και τις λίγκες της FIBA ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο.



Αυτό το έγγραφο Ερωτήσεων & Απαντήσεων αποτελεί επίσης μέρος της προσπάθειας της FIBA να παρέχει σαφή και πρακτική καθοδήγηση απευθείας στους παίκτες και τις οικογένειές τους.

Η FIBA θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο NCAA και να παρέχει σχετικές ενημερώσεις σε αυτό το έγγραφο Q&Α καθώς προχωρά η σεζόν 2025–2026.

2. Τι είναι το NCAA και πώς λειτουργεί για το μπάσκετ;

Το NCAA (National Collegiate Athletic Association) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που επιβλέπει τα αθλητικά προγράμματα περίπου 1.100 σχολείων των Η.Π.Α.

Περίπου 350 σχολεία συμμετέχουν στη Division I, το υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού του NCAA για το ανδρικό και γυναικείο μπάσκετ.

Το NCAA καθορίζει κανόνες για την επιλεξιμότητα, τις υποτροφίες και τις πληρωμές, που διαχειρίζεται ένα Διοικητικό Συμβούλιο (Board of Governors) και, ειδικά για τη Division I ένα Διοικητικό Συμβούλιο (Board of Directors) και μία διοικητική επιτροπή που αποτελούνται από εκπροσώπους σχολείων και Περιφερειών (Conferences).

Οι φοιτητές-αθλητές πρέπει να εξοικειωθούν με τους κανόνες του NCAA, καθώς και με τους κανονισμούς του αντίστοιχου Conference, για να αποφύγουν προβλήματα που αφορούν την επιλεξιμότητά τους.

3. Τι είναι οι Περιφέρειες Μπάσκετ της Division I;

Οι Περιφέρειες της Division I είναι ομάδες σχολείων που ανταγωνίζονται μεταξύ τους στο ανδρικό και γυναικείο μπάσκετ, οργανώνοντας αγώνες κανονικής περιόδου και τουρνουά μετά το τέλος της σεζόν.

Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 32 Περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των Power Four (Big Ten, SEC, ACC και Big 12), που είναι γνωστά για το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και τους πόρους τους, καθώς και άλλων, όπως το Big East, που φημίζονται για τα ισχυρά προγράμματα μπάσκετ που διαθέτουν.

Οι νικητές των τουρνουά των Περιφερειών λαμβάνουν αυτόματες προσκλήσεις στο Τουρνουά του NCAA, μια διοργάνωση υψηλού προφίλ όπου συμμετέχουν τα κορυφαία προγράμματα μπάσκετ των Η.Π.Α.

Το επίπεδο ανταγωνισμού, οι διαθέσιμοι πόροι και η έκθεση σε επαγγελματίες scouts διαφέρει ανά Περιφέρεια.

4. Ποιες είναι οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί κάποιος για να παίξει στο NCAA;

Για να παίξεις κολεγιακό μπάσκετ στο NCAA, πρέπει να πληροίς ακαδημαϊκούς, ερασιτεχνικούς και χρονικούς κανόνες:

Ακαδημαϊκές Απαιτήσεις:

Οι φοιτητές-αθλητές πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα ακαδημαϊκά πρότυπα.

Αυτό περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μαθημάτων λυκείου και τη διατήρηση ενός ελάχιστου Μέσου Όρου Βαθμολογίας (GPA).

Οι διεθνείς φοιτητές πρέπει επίσης να υποβάλουν μεταφρασμένους βαθμούς και αποδεικτικό αποφοίτησης από ίδρυμα που παρέχει πρόσβαση σε προπτυχιακές σπουδές.

Αφού εγγραφείς, πρέπει να σπουδάζεις ως φοιτητής πλήρους φοίτησης και να προοδεύεις σταθερά προς το πτυχίο σου.

Για πλήρεις λεπτομέρειες και τις πιο ενημερωμένες ακαδημαϊκές απαιτήσεις, επισκέψου το NCAA Eligibility Center.

Απαιτήσεις Ερασιτεχνισμού:

Για να αγωνιστείς στα κολεγιακά σπορ, πρέπει να έχεις διατηρήσει την ερασιτεχνική σου ιδιότητα πριν από την εγγραφή σου.

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να έχεις πληρωθεί για να παίξεις μπάσκετ πέρα από βασικά έξοδα, όπως ταξίδια ή διαμονή, και δεν μπορείς να έχεις υπογράψει επαγγελματικά συμβόλαια ή συμφωνίες χορηγίας που βασίζονται αποκλειστικά στην αθλητική σου ικανότητα.

Εάν έχεις παίξει επαγγελματικά (όπως σε εγχώριες λίγκες σχετιζόμενες με τη FIBA), μπορεί να χρειαστείς παρέκκλιση (waiver) από το NCAA για να επιβεβαιώσεις την επιλεξιμότητά σου.

Ορισμένες πληρωμές πριν από την εγγραφή, όπως χρηματικά έπαθλα ή ολυμπιακά επιδόματα, μπορεί να επιτρέπονται σύμφωνα με πρόσφατες αλλαγές κανόνων, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τις οδηγίες του NCAA.

Για πλήρεις λεπτομέρειες, επισκέψου το NCAA Eligibility Center.

Κανόνας Πενταετίας (Five-Year Rule):

Έχεις τέσσερις αγωνιστικές σεζόν για να παίξεις μέσα σε πέντε χρόνια από την πρώτη σου πλήρους φοίτησης εγγραφή σε κολέγιο.

Τα κενά έτη, η υπηρεσία σε εθνικές ομάδες ή άλλες μη κολεγιακές δραστηριότητες δεν ξεκινούν αυτόματα το χρονόμετρο.

Μπορούν να δοθούν παρεκκλίσεις για λόγους πέρα από τον έλεγχό σου, όπως τραυματισμοί ή απρόβλεπτες περιστάσεις που καθυστερούν την επιλεξιμότητά σου.

Επισκέψου το NCAA Eligibility Center για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σημείωσε ότι δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή, πράγμα που επιτρέπει σε παίκτες κάθε ηλικίας να συμμετάσχουν εφόσον πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις.

5. Τι είναι το NIL;

Το NIL σημαίνει Name, Image, and Likeness (Όνομα, Εικόνα και Εμφάνιση) και αναφέρεται στο δικαίωμα ενός φοιτητή-αθλητή να κερδίζει χρήματα από τη χρήση του ονόματός του, της εικόνας του και της ταυτότητάς του ως δημόσιου προσώπου.

Όταν λαμβάνεις χρήματα για τα δικαιώματα NIL σου, η πλευρά που πληρώνει αποκτά το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομά σου, την εικόνα και την εμφάνισή σου σε φωτογραφίες, διαφημίσεις ή αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (εντός του συμφωνημένου πλαισίου).

Οι φοιτητές-αθλητές μπορούν να πληρώνονται για τα δικαιώματα NIL τους είτε από τα ίδια τα σχολεία (οπότε τα ποσά αυτά υπολογίζονται στο ανώτατο όριο των 20,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανά σχολείο – βλ. Ερώτηση #6 παρακάτω), είτε να αποτελούν μέρος εξωτερικών συμφωνιών (Third-Party NIL, βλ. Ερώτηση #6 παρακάτω).

Όλες οι συμφωνίες NIL, είτε με το σχολείο είτε με τρίτους, πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες του NCAA ώστε να προστατεύεται η επιλεξιμότητά σου (NCAA Bylaw 12.1.2, House Settlement QA, Ερωτήσεις E12, E18, σελίδες 32–33).

Είναι σημαντικό να κατανοήσεις τι είδους ευκαιρίες NIL μπορεί να προσφέρει το σχολείο σου και πώς θα σε βοηθήσει να παραμείνεις επιλέξιμος και να συμμορφώνεσαι με τους κανόνες της βίζας σου.

Το σχολείο θα πρέπει επίσης να σε καθοδηγεί στη διαχείριση συμφωνιών Third-Party NIL, ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές οι συμφωνίες δεν θέτουν σε κίνδυνο την αθλητική σου επιλεξιμότητα ή την κατάσταση της βίζας σου.

6. Ποιοι είναι οι κανόνες που πρέπει να γνωρίζεις για τα Third-Party NILs;

Μια Third-Party NIL συμφωνία σημαίνει ότι πληρώνεσαι από κάποιον εκτός του σχολείου σου, όπως μια εταιρεία, ένα brand ή ακόμη και έναν μεγάλο υποστηρικτή (γνωστό ως booster), για να χρησιμοποιήσει το όνομά σου, τη φωτογραφία σου ή τη εμφάνισή σου (δικαιώματα NIL, βλ. Ερώτηση #5 παραπάνω).

Αυτό μπορεί να αφορά αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφημίσεις, εμφανίσεις ή προώθηση προϊόντων.

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται, ειδικά στις Η.Π.Α. Αυτοί οι κανόνες έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν τη δικαιοσύνη και να αποτρέπουν την παράνομη αποζημίωση αθλητών με σκοπό να ενταχθούν ή να παραμείνουν σε μια ομάδα.

Αν σκοπεύεις να υπογράψεις Third-Party NIL συμφωνία, πρέπει να λάβεις υπόψη τα εξής:

Αν κερδίσεις 600 δολάρια ή περισσότερα, πρέπει να το αναφέρεις.

Εάν συμφωνήσεις σε συμφωνία NIL αξίας 600 δολαρίων ή περισσότερο, πρέπει να την αναφέρεις εντός πέντε ημερών σε μια επίσημη πλατφόρμα που ονομάζεται NIL Go, την οποία διαχειρίζεται εξωτερική εταιρεία.

Πρέπει να υποβάλεις τη γραπτή συμφωνία που δείχνει τι περιλαμβάνει η συμφωνία, ποιος σε πληρώνει, πόσα θα λάβεις και τι θα κάνεις ως αντάλλαγμα.

Ακόμα κι αν η συμφωνία περιλαμβάνει μικρότερες πληρωμές που αθροίζονται σε 600 δολάρια με την πάροδο του χρόνου, πρέπει και πάλι να την αναφέρεις.

Αν λείπουν λεπτομέρειες ή το σχολείο σου δεν απαντήσει γρήγορα σε ερωτήσεις, μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις στην έγκριση της συμφωνίας.

Μπορείς να υποβάλεις μια συμφωνία στο NIL Go πριν την υπογράψεις και, εάν δεν πληροί τους κανόνες, μπορείς να κάνεις αλλαγές ή να την ακυρώσεις.

Η έγκριση των συμφωνιών NIL μπορεί να καθυστερήσει ή να απορριφθεί αν το σχολείο δεν επιβεβαιώσει την ταυτότητα του πληρωτή.

Η συμφωνία πρέπει να έχει “Έγκυρο Επαγγελματικό Σκοπό” (Valid Business Purpose).

Πρέπει να πληρώνεσαι για να κάνεις κάτι απτό, όπως η προώθηση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που είναι διαθέσιμη στο κοινό.

Δεν μπορείς να πληρωθείς απλώς για να παίξεις ή για να ενταχθείς σε μια ομάδα. Αυτό δεν επιτρέπεται.

Αν ένα άτομο ή ομάδα θέλει κυρίως να δωρίσει χρήματα σε αθλητές για να υποστηρίξει ένα αθλητικό πρόγραμμα ενός σχολείου, αυτό δεν θεωρείται έγκυρος σκοπός, ακόμη κι αν η πληρωμή περιγράφεται ως εκδήλωση ή χορηγία.

Η πληρωμή πρέπει να είναι δίκαιη.

Πρέπει να πληρώνεσαι δίκαια για την εργασία που κάνεις. Δηλαδή, η πληρωμή πρέπει να αντανακλά την πραγματική αξία της δραστηριότητας, όπως η προώθηση ενός προϊόντος ή η παρουσία σε μια εκδήλωση, και όχι απλώς ό,τι λαμβάνουν άλλοι αθλητές.

Η πλατφόρμα NIL Go λαμβάνει υπόψη τι σου ζητείται να κάνεις, τη δημοτικότητά σου ως αθλητή και πώς αποτιμώνται παρόμοιες συμφωνίες για να διασφαλίσει ότι η πληρωμή είναι εύλογη.

Ο στόχος είναι να διατηρηθεί η δικαιοσύνη και να αποφευχθούν κρυφές πληρωμές που αποσκοπούν στην επιβράβευση της αγωνιστικής απόδοσης ή στην επηρεασμένη στρατολόγηση.

Συμφωνίες με δωρητές ή “boosters” εξετάζονται πιο προσεκτικά.

Ένας booster είναι κάποιος που υποστηρίζει τις αθλητικές ομάδες ενός πανεπιστημίου κάνοντας δωρεές, βοηθώντας στη στρατολόγηση ή παρέχοντας άλλη υποστήριξη.

Οι boosters μπορούν να σε πληρώσουν μέσω συμφωνιών NIL, αλλά μόνο για Έγκυρο Επαγγελματικό Σκοπό, όπως η προώθηση της εταιρείας τους.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν χρήματα NIL για να σε πείσουν να ενταχθείς ή να παραμείνεις σε ένα σχολείο.

Επίσης, οποιοσδήποτε δωρίζει 50.000 δολάρια ή περισσότερα σε ένα σχολείο ή βοηθά στη στρατολόγηση αθλητών θεωρείται «συνδεδεμένος με το σχολείο».

Έτσι, αν ένας δωρητής ή booster σε πληρώνει μέσω συμφωνίας NIL, αυτή η συμφωνία θα εξεταστεί πιο προσεκτικά ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων.

Τι είναι ένα “Collective”;

Ένα collective είναι μια ομάδα που συγκεντρώνει χρήματα από φιλάθλους ή επιχειρήσεις για να βοηθήσει να πληρωθούν αθλητές μέσω συμφωνιών NIL.

Μπορεί να οργανώνει συμφωνίες ώστε να προωθείς προϊόντα, να παρευρίσκεσαι σε εκδηλώσεις ή να χρησιμοποιείται η εικόνα σου σε καμπάνιες.

Αλλά δεν μπορούν να σε πληρώνουν απλώς για να παίξεις ή για να σε στρατολογήσουν.

Όλες οι συμφωνίες αξίας 600 δολαρίων ή άνω πρέπει να αναφέρονται στην πλατφόρμα NIL Go και να πληρούν τους ίδιους κανόνες δικαιοσύνης και επαγγελματικού σκοπού που εξηγήθηκαν παραπάνω.

Κάθε συμφωνία NIL πρέπει να είναι ξεκάθαρα γραπτή.

Πρέπει να εξηγεί πόσα θα πληρωθείς, τι αναμένεται να κάνεις και ποιοι εμπλέκονται.

Πριν υπογράψεις οτιδήποτε, σκέψου να ζητήσεις από δικηγόρο ή έμπιστο σύμβουλο που κατανοεί τα συμβόλαια να το εξετάσει.

Το σχολείο σου πρέπει επίσης να σε στηρίζει στη διαχείριση συμφωνιών NIL με εξωτερικές εταιρείες ή άτομα, ώστε να μην κινδυνεύσει η επιλεξιμότητα ή η βίζα σου.

Και μην ξεχνάς να διαβάζεις όλο το συμβόλαιο προσεκτικά — ακόμη και τα ψιλά γράμματα — για να κατανοήσεις όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Αν κάτι δεν είναι σαφές, ζήτησε βοήθεια από το σχολείο ή από έμπιστο νομικό σύμβουλο πριν υπογράψεις.

Το να ζητήσεις συμβουλή νωρίς μπορεί να σε βοηθήσει να αποφύγεις σοβαρά προβλήματα αργότερα.

7. Τι είναι το «House Settlement» και πώς αλλάζει το NCAA;

Το House Settlement είναι μια νομική συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2024 σε μια σειρά αγωγών εναντίον του NCAA.

Αυτές οι αγωγές υποστήριζαν ότι οι φοιτητές-αθλητές θα έπρεπε να μπορούν να λαμβάνουν άμεση αποζημίωση για την απόδοσή τους και να συμμετέχουν στα έσοδα που παράγονται από τα αθλητικά προγράμματα.

Η συμφωνία House v. NCAA άλλαξε σημαντικά το τοπίο του κολεγιακού αθλητισμού στις Η.Π.Α., μετακινώντας το σύστημα πιο κοντά σε ένα μοντέλο εσόδων κοινής διανομής.

Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, η οποία θα εφαρμοστεί από την ακαδημαϊκή χρονιά 2025–26, τα σχολεία της Division I μπορούν να πληρώνουν άμεσα φοιτητές-αθλητές έως 20,5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως ανά σχολείο για τη συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες.

Αυτά τα ποσά θεωρούνται “Direct NIL Payments” (άμεσες πληρωμές NIL), και το κάθε σχολείο μπορεί να επιλέξει πώς θα κατανείμει αυτά τα χρήματα μεταξύ των αθλητών του.

Η συμφωνία επίσης προβλέπει αναδρομικές πληρωμές (back pay) προς φοιτητές-αθλητές που αγωνίστηκαν μεταξύ 2016 και 2021, ώστε να αποζημιωθούν για τα διαφυγόντα έσοδα που δεν μπορούσαν να λάβουν εκείνη την περίοδο.

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί σε αυτές τις αναδρομικές πληρωμές εκτιμάται σε πάνω από 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α.

Εν ολίγοις, το House Settlement σημαίνει ότι:

Τα σχολεία μπορούν τώρα να πληρώνουν άμεσα φοιτητές-αθλητές.

Η συνολική πληρωμή σε ένα σχολείο περιορίζεται σε 20,5 εκατομμύρια δολάρια ανά έτος (μπορεί να αυξηθεί μελλοντικά).

Οι φοιτητές-αθλητές εξακολουθούν να θεωρούνται ερασιτέχνες για σκοπούς συμμετοχής στο NCAA.

Το NCAA παραμένει μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αλλά το σύστημα πλησιάζει όλο και περισσότερο ένα υβριδικό μοντέλο μεταξύ ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού.

8. Πώς επηρεάζει αυτό τις πληρωμές των παικτών του NCAA;

Με τη νέα συμφωνία, υπάρχουν τρεις κύριες πηγές πληρωμής για φοιτητές-αθλητές του NCAA:

Άμεσες πληρωμές NIL (Direct NIL) από το σχολείο — προέρχονται από το ανώτατο όριο των 20,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτές οι πληρωμές δίνονται απευθείας από το πανεπιστήμιο και καταγράφονται επίσημα ως αμοιβές για τα δικαιώματα Name, Image and Likeness (NIL).

Το σχολείο μπορεί να αποφασίσει πώς θα κατανείμει τα ποσά ανάμεσα στους αθλητές ή στα διαφορετικά αθλήματα. Third-Party NIL πληρωμές — από εξωτερικούς οργανισμούς ή brands (όπως εταιρείες, συλλογικά σχήματα, ή δωρητές/boosters).

Αυτές είναι χωριστές από το ανώτατο όριο των 20,5 εκατομμυρίων, αλλά υπόκεινται στους κανόνες του NCAA (πρέπει να έχουν «Έγκυρο Επαγγελματικό Σκοπό» και να αναφέρονται μέσω της πλατφόρμας NIL Go). Υποτροφίες και παροχές — όπως δωρεάν εκπαίδευση, διαμονή, διατροφή, βιβλία, ασφάλεια υγείας και άλλα επιδόματα που παρέχονται από το πανεπιστήμιο.

Αυτά παραμένουν ανεξάρτητα από τις πληρωμές NIL.

Η συνδυασμένη αξία αυτών των πηγών μπορεί να είναι σημαντική, ιδιαίτερα στα μεγάλα προγράμματα της Division I.

Ωστόσο, τα σχολεία θα χρειαστεί να επιλέξουν πώς θα κατανείμουν το ανώτατο όριο πληρωμών των 20,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανά έτος — πράγμα που σημαίνει ότι διαφορετικοί αθλητές μπορεί να λαμβάνουν πολύ διαφορετικά ποσά, ανάλογα με το άθλημα, το φύλο και την εμπορική τους αξία.

Σημείωσε επίσης ότι αυτές οι πληρωμές θα υπόκεινται σε φορολόγηση στις Η.Π.Α., και οι διεθνείς φοιτητές μπορεί να χρειαστεί να καταβάλουν παρακρατήσεις φόρου (withholding tax) σύμφωνα με τις συμφωνίες Η.Π.Α.–Χώρας Προέλευσης.

Συνεπώς, η φορολογική συμμόρφωση είναι κρίσιμη για τους μη Αμερικανούς παίκτες.

9. Πώς επηρεάζει η συμφωνία House Settlement τους διεθνείς (μη Αμερικανούς) φοιτητές-αθλητές;

Η συμφωνία House v. NCAA δίνει σε όλα τα σχολεία της Division I το δικαίωμα να πληρώνουν απευθείας φοιτητές-αθλητές, αλλά οι μη Αμερικάνοι παίκτες αντιμετωπίζουν επιπλέον προκλήσεις λόγω των περιορισμών βίζας και των φορολογικών κανονισμών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι περισσότεροι μη Αμερικανοί φοιτητές που σπουδάζουν και αθλούνται σε πανεπιστήμια των Η.Π.Α. έχουν βίζα F-1 (Student Visa).

Αυτή η βίζα δεν επιτρέπει την εργασία εκτός του πανεπιστημίου χωρίς ειδική άδεια (όπως OPT ή CPT).

Επειδή οι πληρωμές NIL θεωρούνται εισόδημα, οι φοιτητές με βίζα F-1 δεν μπορούν να αποδέχονται άμεσα πληρωμές από το πανεπιστήμιό τους ή από αμερικανικές εταιρείες, εκτός αν λάβουν ειδική άδεια από την Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των Η.Π.Α. (USCIS).

Ωστόσο, υπάρχουν νόμιμες εναλλακτικές που έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται:

Οι πληρωμές NIL μπορούν να κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς εκτός Η.Π.Α., π.χ. στη χώρα προέλευσης του παίκτη.

Οι διεθνείς παίκτες μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες NIL εκτός των Η.Π.Α., για παράδειγμα να δημιουργούν περιεχόμενο, να υπογράφουν συμβόλαια ή να συμμετέχουν σε καμπάνιες όταν επιστρέφουν στην πατρίδα τους.

Ορισμένα πανεπιστήμια εξετάζουν τη δυνατότητα δημιουργίας ειδικών νομικών δομών (όπως διεθνείς θυγατρικές) για να μπορούν να πληρώνουν φοιτητές-αθλητές που έχουν βίζα F-1 χωρίς να παραβιάζουν τους κανονισμούς της μετανάστευσης.

Η FIBA συνιστά στους μη Αμερικάνους παίκτες να μην αποδέχονται άμεσα πληρωμές χωρίς να έχουν λάβει προηγουμένως νομική καθοδήγηση από ειδικό σε θέματα φοιτητικών βίζων και φορολογίας.

Η παραβίαση των κανόνων βίζας μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της βίζας F-1, απώλεια του δικαιώματος φοίτησης και πιθανή απέλαση.

Η FIBA προτείνει να συνεργάζεσαι στενά με το γραφείο διεθνών φοιτητών του πανεπιστημίου σου και να ζητάς γραπτή επιβεβαίωση πριν υπογράψεις οποιαδήποτε συμφωνία NIL ή Direct Payment.

10. Τι είναι το “Transfer Portal” και πώς λειτουργεί στο NCAA Basketball;

Το Transfer Portal είναι ένα επίσημο σύστημα του NCAA που επιτρέπει στους φοιτητές-αθλητές να δηλώνουν δημόσια την πρόθεσή τους να μετακινηθούν από ένα σχολείο σε άλλο.

Σκέψου το σαν μια ψηφιακή λίστα — μόλις το όνομά σου εισέλθει στο portal, άλλα σχολεία μπορούν να δουν ότι είσαι διαθέσιμος και να επικοινωνήσουν μαζί σου για νέες ευκαιρίες.

Στο παρελθόν, όταν ένας φοιτητής-αθλητής έκανε μετακίνηση περισσότερες από μία φορές, έπρεπε να περιμένει ένα ολόκληρο έτος προτού έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες με τη νέα του ομάδα.

Αυτός ο κανόνας άλλαξε το 2024.

Με βάση τον ισχύοντα κανόνα του NCAA, οι παίκτες εισέρχονται στο Transfer Portal μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Για το μπάσκετ, αυτά τα παράθυρα είναι συνήθως από το τέλος Μαρτίου έως το τέλος Απριλίου κάθε έτους.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, αν και το χρονικό παράθυρο είναι παρόμοιο για το ανδρικό και το γυναικείο μπάσκετ, οι συγκεκριμένες ημερομηνίες μπορεί να διαφέρουν.

Για παράδειγμα, για τη σεζόν 2025–2026, τα παράθυρα είναι τα εξής:

Ανδρικό Μπάσκετ: 23 Μαρτίου – 21 Απριλίου (30 ημέρες)

Γυναικείο Μπάσκετ: 30 Μαρτίου – 28 Απριλίου (30 ημέρες)

Μόλις «μπεις» στο Transfer Portal, δηλαδή δηλώσεις επίσημα την πρόθεσή σου να μεταγραφείς, οι προπονητές άλλων σχολείων επιτρέπεται να επικοινωνήσουν μαζί σου.

Εάν πληροίς τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις, μπορείς να μεταγραφείς κάθε χρόνο και να είσαι άμεσα επιλέξιμος να αγωνιστείς στο νέο σου σχολείο.

Το Transfer Portal έχει δημιουργήσει τεράστια κινητικότητα τα τελευταία χρόνια, με χιλιάδες παίκτες μπάσκετ να αλλάζουν σχολεία κάθε χρόνο.

Υπάρχουν οφέλη, αλλά και κίνδυνοι:

Μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις περισσότερο χρόνο συμμετοχής, καλύτερη ακαδημαϊκή υποστήριξη ή ένα πιο κατάλληλο περιβάλλον.

Μπορεί επίσης να αυξήσει την προβολή σου και να σου ανοίξει επαγγελματικές προοπτικές (π.χ. μέσω NIL συμφωνιών).

Όμως, μόλις μπεις στο Portal, το τωρινό σου σχολείο δεν είναι υποχρεωμένο να διατηρήσει την υποτροφία σου ή τη θέση σου στην ομάδα, ακόμα κι αν αποφασίσεις τελικά να μη μετακινηθείς.

Υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να μην λάβεις πρόταση από άλλο σχολείο ή να βρεθείς με λιγότερες επιλογές.

Συνεπώς, προτού εισέλθεις στο Transfer Portal, είναι σημαντικό να μιλήσεις με τον προπονητή σου, τον ακαδημαϊκό σου σύμβουλο και κάποιον που κατανοεί τους μακροπρόθεσμους στόχους σου.

Μόνο έτσι μπορείς να αποφύγεις τον κίνδυνο να χάσεις την υποτροφία σου, τον χρόνο συμμετοχής σου ή ακόμα και τη σταθερότητα στην καριέρα σου.

11. Τι πρέπει να γνωρίζω για τις πρακτικές στρατολόγησης (recruitment practices);

Όταν εξερευνάς ευκαιρίες κολεγιακού μπάσκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι σημαντικό να κατανοήσεις ότι όχι όσα λέγονται κατά τη διάρκεια της στρατολόγησης δεν είναι όλα εγγυημένα.

Κάποιες φορές, προπονητές, μέλη του προσωπικού ή «boosters» (υποστηρικτές) μπορεί να κάνουν προφορικές υποσχέσεις σχετικά με χρόνο συμμετοχής, υποτροφίες ή συμφωνίες NIL.

Ωστόσο, εκτός εάν αυτές οι υποσχέσεις είναι γραπτά καταγεγραμμένες σε επίσημο έγγραφο, όπως National Letter of Intent (NLI) ή επίσημο NIL συμβόλαιο, δεν είναι δεσμευτικές.

Οι υποτροφίες NCAA συνήθως χορηγούνται για ένα ακαδημαϊκό έτος τη φορά, που σημαίνει ότι μπορούν να τροποποιηθούν ή να μην ανανεωθούν μετά το τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Ωστόσο, στα περισσότερα μεγάλα προγράμματα, οι φοιτητές-αθλητές λαμβάνουν πολυετείς εγγυήσεις υποτροφιών.

Για τις συμφωνίες NIL, είτε προσφέρονται από το σχολείο είτε από εξωτερικές εταιρείες ή άτομα, οι όροι πρέπει να είναι σαφώς γραπτοί και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του NCAA και της βίζας.

Αν μια συμφωνία είναι ασαφής, αμφίβολη ή μη συμβατή, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα — όπως να μην πληρωθείς, να χάσεις την επιλεξιμότητά σου ή να αντιμετωπίσεις προβλήματα με τη φοιτητική σου βίζα.

Κατά τη διάρκεια της στρατολόγησης, είναι επίσης πιθανό κάποιες προσφορές να υπερβάλλονται ή να παρουσιάζονται μερικώς, ειδικά όταν γίνονται προφορικά.

Αν βασιστείς μόνο σε ανεπίσημες συνομιλίες ή υποσχέσεις, μπορεί αργότερα να ανακαλύψεις ότι η πραγματικότητα δεν αντιστοιχεί σε όσα σου είχαν πει — ειδικά όσον αφορά τα χρήματα, τον ρόλο σου στην ομάδα ή την ακαδημαϊκή υποστήριξη.

Συνεπώς, πρέπει να προσεγγίζεις τις ευκαιρίες στρατολόγησης και NIL με προσοχή:

Ζήτα όλα να είναι γραπτά και να τηρούνται οι κανόνες.

Συμβουλέψου δικηγόρο ή σύμβουλο που γνωρίζει καλά τους κανονισμούς του NCAA και τις φοιτητικές βίζες.

Μίλησε με τρέχοντες ή πρώην παίκτες του προγράμματος για να αποκτήσεις μια ρεαλιστική εικόνα για την αξιοπιστία του σχολείου και των υποσχέσεων που δίνονται.

12. Τι συμβαίνει αν έχω υπάρχον συμβόλαιο με έναν σύλλογο;

Αν έχεις ήδη ενεργό συμβόλαιο με έναν σύλλογο (π.χ. επαγγελματική ή ημιεπαγγελματική ομάδα), είναι σημαντικό να γνωρίζεις ότι η ένταξή σου στο NCAA δεν ακυρώνει αυτόματα τη σύμβαση.

Η τήρηση των υπαρχόντων συμβολαίων δεν είναι μόνο νομική υποχρέωση, αλλά και ζήτημα επαγγελματικής ακεραιότητας.

Αν αποχωρήσεις από έναν σύλλογο χωρίς να ακολουθήσεις τις νόμιμες διαδικασίες, μπορεί να προκύψουν ακριβές και χρονοβόρες διαμάχες, να βλαφτεί η φήμη σου, και ακόμη και να επηρεαστεί η επιλεξιμότητά σου να αγωνιστείς σε μελλοντικούς αγώνες υπό την FIBA.

Αν το συμβόλαιό σου περιλαμβάνει ρήτρα εξαγοράς (buy-out clause) ή άλλους όρους πρόωρης αποδέσμευσης, πρέπει να τους κατανοήσεις πλήρως πριν λάβεις οποιαδήποτε απόφαση.

Θα πρέπει να μιλήσεις με έμπιστο σύμβουλο που κατανοεί τόσο τους κανονισμούς της FIBA όσο και του NCAA, ώστε να διασφαλίσεις ότι η μετάβαση γίνεται νόμιμα και χωρίς εμπόδια.

Η διαφάνεια με το μελλοντικό σου πανεπιστήμιο είναι επίσης πολύ σημαντική.

Ενημέρωσέ το από νωρίς (κατά τη στρατολόγηση ή μεταγραφή) αν έχεις ενεργό συμβόλαιο με έναν σύλλογο.

Έτσι, μπορούν να σε βοηθήσουν να επιλύσεις τυχόν ζητήματα εγκαίρως και να εξασφαλίσεις μια ομαλή, νόμιμη και σεβαστή μετάβαση στο πλαίσιο τόσο της FIBA όσο και του NCAA.

13. Πώς μπορώ να επιλέξω το καλύτερο σχολείο για την καριέρα μου στο NCAA, ειδικά με όλες τις αλλαγές γύρω από το NIL και τη συμφωνία House;

Η επιλογή του σωστού σχολείου για την καριέρα σου στο NCAA είναι μια σημαντική απόφαση, ειδικά με όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν γύρω από τα δικαιώματα NIL και τη συμφωνία House.

Ξεκίνα εξοικειώνοντας τον εαυτό σου με την τοπική πραγματικότητα, εξετάζοντας το επίπεδο ανταγωνισμού στις διάφορες Περιφέρειες (conferences) και αναλογίσου εάν αυτό ταιριάζει στις τρέχουσες δεξιότητές σου και σου προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης.

Κάποια σχολεία ή Περιφέρειες μπορεί να προσφέρουν μεγαλύτερη προβολή, ενώ άλλα μπορεί να σου προσφέρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής ή καλύτερες ευκαιρίες εξέλιξης, ανάλογα με το στυλ παιχνιδιού σου.

Όταν επιλέγεις ένα κολέγιο ή πανεπιστήμιο, βεβαιώσου ότι το σχολείο προσφέρει το ακαδημαϊκό πρόγραμμα (major) που σε ενδιαφέρει και ότι διαθέτει ισχυρά συστήματα υποστήριξης, ειδικά αν είσαι διεθνής φοιτητής που ισορροπεί μεταξύ σπουδών και αθλητισμού.

Είναι επίσης σημαντικό να εξετάσεις το πρόγραμμα μπάσκετ, τις εγκαταστάσεις, το προπονητικό επιτελείο και εάν έχουν καλή φήμη στην ανάπτυξη παικτών.

Θα σου φανεί χρήσιμο να επικοινωνήσεις με τρέχοντες και πρώην αθλητές για να ακούσεις από πρώτο χέρι τις εμπειρίες τους στο πρόγραμμα.

Για να αποκτήσεις βαθύτερη κατανόηση, συζήτησε με παίκτες που υπήρξαν μέλη της ομάδας, τόσο παλιούς όσο και νέους, ώστε να κατανοήσεις καλύτερα την κουλτούρα και τις προσδοκίες του προγράμματος.

Επιπλέον, ρώτησε σχετικά με την υποστήριξη του σχολείου σε θέματα NIL — μερικά σχολεία είναι πιο δραστήρια στο να βοηθούν τους αθλητές να κατανοήσουν τα συμβόλαια, τη φορολογία και τους κανόνες βίζας.

Και με τη συμφωνία House να αλλάζει πιθανώς τον τρόπο που τα σχολεία μοιράζονται τα έσοδα με τους αθλητές, αξίζει να ρωτήσεις πώς προετοιμάζεται το σχολείο σου για αυτές τις αλλαγές.

Στο τέλος, το καλύτερο σχολείο είναι εκείνο που υποστηρίζει την ανάπτυξή σου ως φοιτητή, ως παίκτη και ως άνθρωπο — εντός και εκτός γηπέδου.

14. Μπορώ να παίζω για την Εθνική Ομάδα μου όσο είμαι στο NCAA;

Ναι, φυσικά και μπορείς — και θα πρέπει να αισθάνεσαι περήφανος που εκπροσωπείς τη χώρα σου.

Οι κανονισμοί του NCAA επιτρέπουν στους φοιτητές-αθλητές να αγωνίζονται για τις Εθνικές τους Ομάδες, και πολλοί κορυφαίοι παίκτες συνεχίζουν να το κάνουν όσο σπουδάζουν και αγωνίζονται στο κολέγιο.

Το να αγωνίζεσαι για την Εθνική Ομάδα σου είναι όχι μόνο μεγάλη τιμή, αλλά και ένα σημαντικό κομμάτι της εξέλιξής σου ως παίκτη.

Είναι σημαντικό να ενημερώσεις το πανεπιστήμιό σου από την αρχή, είτε κατά τη διαδικασία στρατολόγησης είτε κατά τη μεταγραφή ή την υπογραφή NIL συμφωνιών, ότι το να αγωνίζεσαι για την Εθνική Ομάδα αποτελεί μέρος των προτεραιοτήτων σου.

Αυτό βοηθά στην αποφυγή παρεξηγήσεων και εξασφαλίζει ότι το σχολείο θα σε στηρίξει όταν προκύψουν υποχρεώσεις με την Εθνική Ομάδα, είτε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είτε στις διεθνείς περιόδους (windows).

Να θυμάσαι ότι ορισμένοι χορηγοί NIL, συλλογικά σχήματα (collectives) ή εξωτερικοί συνεργάτες μπορεί να σε πιέσουν να παραμείνεις στην πανεπιστημιούπολη ή να παραλείψεις υποχρεώσεις με την Εθνική Ομάδα.

Μην αποθαρρύνεσαι από αυτό.

Να είσαι ξεκάθαρος στις προτεραιότητές σου και, αν η συμμετοχή σου στην Εθνική Ομάδα είναι για εσένα σημαντική, βεβαιώσου ότι οι συμφωνίες σου NIL δεν συγκρούονται με αυτή την υποχρέωση.

15. Χρειάζομαι “Letter of Clearance” (LoC) όταν επιστρέψω από το NCAA;

Ναι.

Αν και το NCAA δεν αποτελεί επίσημα μέρος του συστήματος μεταγραφών της FIBA, οι παίκτες που ολοκληρώνουν την κολεγιακή τους επιλεξιμότητα και επιθυμούν να επιστρέψουν για να αγωνιστούν σε λίγκα συνδεδεμένη με τη FIBA θα χρειαστούν ένα Letter of Clearance (LoC) σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIBA.

Αυτό το έγγραφο επιβεβαιώνει ότι η Εθνική Ομοσπονδία και ο σύλλογος της χώρας όπου αγωνιζόσουν πριν μπεις στο NCAA δεν έχουν αντίρρηση για την εγγραφή σου σε έναν νέο σύλλογο σε διαφορετική χώρα.

Το LoC είναι μια τυπική απαίτηση βάσει των κανονισμών της FIBA, διασφαλίζοντας ότι η μεταγραφή σου καταγράφεται σωστά και αναγνωρίζεται επίσημα.

Κάποιοι παίκτες νομίζουν ότι η συμμετοχή τους στο NCAA αντικαθιστά προηγούμενες εγγραφές, αλλά αυτό δεν ισχύει.

Αν έχεις λείψει από τη χώρα σου για μεγάλο διάστημα ή αλλάζεις σύλλογο μεταξύ διαφορετικών χωρών, το LoC γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό.

Χωρίς αυτό, η εγγραφή σου μπορεί να καθυστερήσει ή να μπλοκαριστεί.

Γι’ αυτό είναι κρίσιμο, πριν μεταβείς στο NCAA, να διευκρινίσεις με τον τωρινό σου σύλλογο τους όρους της αποχώρησής σου.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης (Disclaimer)

Η FIBA καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται να είναι ακριβείς, ενημερωμένες και προερχόμενες από αξιόπιστες πηγές· ωστόσο, οι πληροφορίες που παρουσιάζονται αποτελούν μη εξαντλητική περίληψη διαθέσιμου υλικού, κανονισμών ή συνήθως υποβαλλόμενων ερωτήσεων και παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την πληρότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία ή επικαιρότητα.

Το περιεχόμενο δεν προορίζεται ούτε πρέπει να ερμηνεύεται ως νομική ή επαγγελματική συμβουλή, και δεν πρέπει να ενεργείς ή να παραλείπεις να ενεργήσεις βασιζόμενος σε οποιαδήποτε πληροφορία αυτής της ενότητας Ερωτήσεων & Απαντήσεων χωρίς να ζητήσεις κατάλληλη νομική ή επαγγελματική καθοδήγηση για τη δική σου περίπτωση.

Σε καμία περίπτωση η FIBA, οι θυγατρικές της, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι ή οι εκπρόσωποί της δεν φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικές ζημίες ή απώλειες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απωλειών κερδών, φήμης, δεδομένων ή άλλων άυλων απωλειών που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε οποιαδήποτε πληροφορία αυτής της ενότητας Q&Α, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων.

Όπου η ενότητα Q&Α αναφέρεται ή συνοψίζει κανόνες, κανονισμούς ή αποφάσεις άλλων οργανισμών ή δικαιοδοσιών (όπως εθνικές ομοσπονδίες, λίγκες ή νομικά όργανα), αυτές οι αναφορές παρέχονται για διευκόλυνση μόνο, και η FIBA δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την εφαρμογή των πληροφοριών αυτών και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών πηγών.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση αυτής της ενότητας Q&Α, αναγνωρίζεις και συμφωνείς με τους όρους αυτής της αποποίησης ευθύνης· αν χρειάζεσαι νομική ή επαγγελματική συμβουλή, θα πρέπει να συμβουλευτείς κατάλληλο νομικό επαγγελματία ή άλλο εξειδικευμένο σύμβουλο.