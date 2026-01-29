Συγκλονιστική αποκάλυψη από τον Τσιμίκα, που πριν τη σέντρα του Παναθηναϊκός-Ρόμα, εξήγησε πως γνώριζε έναν από τους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα για την τελευταία αγωνιστική της league phase του Europa League, στη σκιά του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά φίλοι του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν για τη Λιόν.

Μιλώντας πριν την έναρξη της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ, ο Κώστας Τσιμίκας προέβη σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη, καθώς όπως είπε, ήταν συμμαθητής με ένα από τα θύματα...

«Η θλίψη είναι πολύ μεγάλη για όλους τους Έλληνες, από εκεί και πέρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τους θυμόμαστε, εγώ ιδιαίτερα τον έναν από τους επτά τον ήξερα λόγω του ότι πολύ παλιά στη Νεάπολη πηγαίναμε μαζί σχολείο. Είναι πολύ θλιβερό, μακάρι να δώσει δύναμη ο Θεός στους γονείς των θυμάτων και αυτοί που τραυματίστηκαν να επανέλθουν γρήγορα», ανέφερε συγκεκριμένα.