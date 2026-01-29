Συγκινητικές στιγμές πριν τη σέντρα της αναμέτρησης της Λιόν με τον ΠΑΟΚ για τους επτά φίλους του «Δικεφάλου του Βορρά» που έφυγαν από τη ζωή στο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Πριν από τη σέντρα του αγώνα της Λιόν με τον ΠΑΟΚ, παραδόθηκε ένα στεφάνι στους ανθρώπους της ελληνικής ομάδας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τιμηθεί από τους Γάλλους η μνήμη των επτά φίλων του «Δικεφάλου του Βορρά» που έφυγαν από τη ζωή στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Φυσικά έλαβε χώρα και ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη της αναμέτρησης με το κλίμα να είναι φορτισμένο για τα «αετόπουλα».

«Ο πόνος δεν έχει χρώματα, αναπαυθείτε εν ειρήνη», αναφερόταν σε ένα πανό στα αγγλικά στο πέταλο των φανατικών της Λιόν, «αναπαυθείτε εν ειρήνη» αναφερόταν σε πανό στο άλλο πέταλο στα ελληνικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Γάλλοι οπαδοί της Λιόν άναψαν και οκτώ πυρσούς. Οι επτά για τα παιδιά που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία κι ένας για τον οπαδό του ΠΑΟΚ στη Λάρισα που έφυγε από τη ζωή όταν έμαθε τα άσχημα νέα.