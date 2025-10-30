Ο Άντονι Ντέιβις τραυματίστηκε στο ματς κόντρα στους Πέισερς και αποχώρησε.

Δεν μπόρεσαν να χαρούν τη νίκη επί των Πέισερς όπως ήθελαν οι Μάβερικς. Ο Άντονι Ντέιβις στάθηκε για άλλη μια φορά άτυχος, αφού τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το ματς, τελειώνοντας με 4 πόντους.

Σε αναμμένα κάρβουνα το Ντάλας για έναν παίκτη που έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ σε όλη του την καριέρα, ενώ στα πιτς βρίσκεται και ο Κάιρι Ίρβινγκ με σοβαρό τραυματισμό.

Χάνουν τους δύο κορυφαίους παίκτες τους οι Μάβερικς και το πράγμα δυσκολεύει. Ο rookie Φλαγκ ίσως πρέπει να πάρει παραπάνω ευθύνες τώρα.