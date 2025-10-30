Ντέιβις: Νέα ατυχία, τραυματίστηκε στο πόδι (vid)
Δεν μπόρεσαν να χαρούν τη νίκη επί των Πέισερς όπως ήθελαν οι Μάβερικς. Ο Άντονι Ντέιβις στάθηκε για άλλη μια φορά άτυχος, αφού τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το ματς, τελειώνοντας με 4 πόντους.
Σε αναμμένα κάρβουνα το Ντάλας για έναν παίκτη που έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ σε όλη του την καριέρα, ενώ στα πιτς βρίσκεται και ο Κάιρι Ίρβινγκ με σοβαρό τραυματισμό.
Χάνουν τους δύο κορυφαίους παίκτες τους οι Μάβερικς και το πράγμα δυσκολεύει. Ο rookie Φλαγκ ίσως πρέπει να πάρει παραπάνω ευθύνες τώρα.
AD exited the game after injuring his leg on this play— Bleacher Report (@BleacherReport) October 30, 2025
He has been ruled OUT with a sore lower leg. pic.twitter.com/Z5F2ERiKTr
