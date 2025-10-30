Ο Νίκολα Γιόκιτς έχει μόνιμα το πόδι στο... γκάζι στο ξεκίνημα της σεζόν.

Εξαιρετικοί Νάγκετς κόντρα στους Πέλικανς. Το Ντένβερ έκανε επίδειξη δύναμης και επικράτησε με 122-88 των Πέλικανς, παίρνοντας μια εύκολη νίκη.

Ο Γιόκιτς είναι ασταμάτητος και μέτρησε 21 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Με αυτόν τον τρόπο πέτυχε το 4ο triple double για φέτος σε ισάριθμα ματς και αυτό είναι το κορυφαίο ξεκίνημα της ιστορίας.

Ο Joker είχε 21 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ με τους Γουόριορς, ενώ μέτρησε 14 πόντους, 14 ριμπάουντ και 15 ασίστ κόντρα στους Σανς. Τέλος είχε 25 πόντους, 19 ριμπάουντ και 10 ασίστ απέναντι στη Μινεσότα.

Έχει κέφια στα πρώτα ματς του μέσα στη σεζόν ο Σέρβος ψηλός και σίγουρα θα παλέψει για άλλη μια σεζόν για το βραβείο του MVP, δείχνοντας πως συνεχίζει να αποτελεί έναν εκ των 2-3 κορυφαίων παικτών του πλανήτη.