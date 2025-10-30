Νάγκετς - Πέλικανς 122-88: Άνετα με τριπλό Γιόκιτς
Εξαιρετικοί Νάγκετς κόντρα στους Πέλικανς. Το Ντένβερ έδειξε την ποιότητα του και επικράτησε με 122-88 των Πέλικανς, παίρνοντας μια εύκολη νίκη.
Για τους νικητές ο Γιόκιτς ξεχώρισε σε άλλη μια αναμέτρηση με 21 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ, κάνοντας triple double. Από 17 πόντους είχαν οι Μπράουν και Μάρεϊ.
Στον αντίποδα εκτός του Φίαρς που είχε 21 πόντους και 6 ασίστ, κανείς άλλος δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος της περίστασης για να βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει στη νίκη.
Oι Σβόλοι έτρεξαν ένα τρελό επιμέρους 29-2 κατά τη διάρκεια του ματς, δείχνοντας τις διαθέσεις τους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- NBA, Τίμπεργουλβς - Νάγκετς 114-127: Απίθανοι Γιόκιτς και Μάρεϊ με triple double και 43άρι!
- Βαλαντσιούνας: Πόσο έχει αγωνιστεί στο Ντένβερ και ποιοι οι αριθμοί του καλοκαιρινού μεταγραφικού στόχου του Παναθηναϊκού
- NBA, Ο Γκόρντον υπενθύμισε γιατί είναι ο πρωταγωνιστής των καρφωμάτων: Το 360 slam που «τρέλανε» το Ντένβερ! (vid)