Oι Νάγκετς επικράτησαν άνετα με 122-88 των Πέλικανς, έχοντας σε τρομερή βραδιά τον Γιόκιτς.

Εξαιρετικοί Νάγκετς κόντρα στους Πέλικανς. Το Ντένβερ έδειξε την ποιότητα του και επικράτησε με 122-88 των Πέλικανς, παίρνοντας μια εύκολη νίκη.

Για τους νικητές ο Γιόκιτς ξεχώρισε σε άλλη μια αναμέτρηση με 21 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ, κάνοντας triple double. Από 17 πόντους είχαν οι Μπράουν και Μάρεϊ.

Στον αντίποδα εκτός του Φίαρς που είχε 21 πόντους και 6 ασίστ, κανείς άλλος δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος της περίστασης για να βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει στη νίκη.

Oι Σβόλοι έτρεξαν ένα τρελό επιμέρους 29-2 κατά τη διάρκεια του ματς, δείχνοντας τις διαθέσεις τους.