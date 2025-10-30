Tα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο Gazzetta
Δείτε όλα τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο Gazzetta.
Τα αποτελέσματα
Ράπτορς-Ρόκετς 121-139
Σέλτικς-Καβς 125-105
Πίστονς-Μάτζικ 135-116
Νετς-Χοκς 112-117
Μπουλς-Κινγκς 126-113
Μάβερικς-Πέισερς 107-105
Νάγκετς-Πέλικανς 122-88
Τζαζ-Μπλέιζερς 134-136
Τίμπεργουλβς-Λέικερς 115-116
Σανς-Γκρίζλις 113-114
@Photo credits: NBA/Getty Images
