ΝΒΑ: Με... εξωγήινους Ντουράντ, Γουεμπανιάμα και Γκίλτζιους-Αλεξάντερ το TOP 10
Επτά ματς στα ξημερώματα της Τετάρτης στο ΝΒΑ και υπήρχαν αρκετές εντυπωσιακές φάσεις. Η κορυφαία λίγκα του πλανήτη ξεχώρισε τις καλύτερες και έφτιαξε το TOP 10.
Ο Ντουράντ με ένα απίθανο κάρφωμα βρίσκεται στην τρίτη θέση, ενώ λίγο πιο πάνω στο Νο.2 έχουμε τον εξωγήινο Γουεμπανιάμα να τρελαίνει κόσμο για άλλη μια φορά.
Στην κορυφή συναντάμε τον υποψήφιο MVP Γκίλτζιους-Αλεξάντερ που πήδηξε στον Θεό και κατάφερε να σταματήσει τον Γουεμπανιάμα.
Απολαύστε το TOP 10
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.