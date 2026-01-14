ΝΒΑ: Με... εξωγήινους Ντουράντ, Γουεμπανιάμα και Γκίλτζιους-Αλεξάντερ το TOP 10

Εντυπωσιακό για άλλη μια φορά το TOP 10 του ΝΒΑ, με τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να βρίσκεται στην κορυφή.

Επτά ματς στα ξημερώματα της Τετάρτης στο ΝΒΑ και υπήρχαν αρκετές εντυπωσιακές φάσεις. Η κορυφαία λίγκα του πλανήτη ξεχώρισε τις καλύτερες και έφτιαξε το TOP 10.

Ο Ντουράντ με ένα απίθανο κάρφωμα βρίσκεται στην τρίτη θέση, ενώ λίγο πιο πάνω στο Νο.2 έχουμε τον εξωγήινο Γουεμπανιάμα να τρελαίνει κόσμο για άλλη μια φορά.

Στην κορυφή συναντάμε τον υποψήφιο MVP Γκίλτζιους-Αλεξάντερ που πήδηξε στον Θεό και κατάφερε να σταματήσει τον Γουεμπανιάμα.

Απολαύστε το TOP 10