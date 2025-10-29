Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «οδήγησε» τους Μπακς στη νίκη επί των Νικς με 121-111.

Οι Μιλγουόκι Μπακς υποδέχθηκαν τους Νιου Γιορκ Νικς και κατάφεραν να επιστρέψουν στις νίκες με 121-111. Πλέον τα «ελάφια» βρίσκονται στο 3-1.

Ο Greek Freak για μία ακόμη φορά μπόρεσε να δείξει την καλή επαφή που έχει με το καλάθι. Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε 37 πόντους με 16/21 δίποντα και 5/7 βολές. Παράλληλα ο ίδιος μάζεψε 8 ριμπάουντ και μοίρασε 7 ασίστ σε 33:10 λεπτά εντός παρκέ.