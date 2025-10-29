Αντετοκούνμπο: Η εμφάνισή του στη νίκη επί των Νικς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «οδήγησε» τους Μπακς στη νίκη επί των Νικς με 121-111.
Οι Μιλγουόκι Μπακς υποδέχθηκαν τους Νιου Γιορκ Νικς και κατάφεραν να επιστρέψουν στις νίκες με 121-111. Πλέον τα «ελάφια» βρίσκονται στο 3-1.
Ο Greek Freak για μία ακόμη φορά μπόρεσε να δείξει την καλή επαφή που έχει με το καλάθι. Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε 37 πόντους με 16/21 δίποντα και 5/7 βολές. Παράλληλα ο ίδιος μάζεψε 8 ριμπάουντ και μοίρασε 7 ασίστ σε 33:10 λεπτά εντός παρκέ.
Η εμφάνιση του Αντετοκούνμπο
@Photo credits: NBA/Getty Images
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.