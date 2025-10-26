Ο Λούκα Ντόντσιτς αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον μία εβδομάδα, λόγω τραυματισμού.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σλοβένος σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, ταλαιπωρείται από διάστρεμμα στο αριστερό δάχτυλο αλλά και θλάση στο αριστερό πόδι του. Με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να βγει εκτός δράσης για τουλάχιστον επτά ημέρες.

Ο Ντόντσιτς έχει πραγματοποιήσει μία τρομερή αρχή στη σεζόν έχοντας κατά μέσο όρο σε δύο ματς από 46 πόντους με 11,5 ριμπάουντ και 8,5 ασίστ σε 37,9 λεπτά εντός παρκέ.