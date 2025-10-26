Ντόντσιτς: Εκτός για τουλάχιστον μία εβδομάδα
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Λέικερς, ο Λούκα Ντόντσιτς μετά το τρομερό ξεκίνημα της σεζόν αναμένεται να μείνει εκτός για τουλάχιστον μία εβδομάδα, λόγω τραυματισμού.
Πιο συγκεκριμένα, ο Σλοβένος σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, ταλαιπωρείται από διάστρεμμα στο αριστερό δάχτυλο αλλά και θλάση στο αριστερό πόδι του. Με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να βγει εκτός δράσης για τουλάχιστον επτά ημέρες.
Ο Ντόντσιτς έχει πραγματοποιήσει μία τρομερή αρχή στη σεζόν έχοντας κατά μέσο όρο σε δύο ματς από 46 πόντους με 11,5 ριμπάουντ και 8,5 ασίστ σε 37,9 λεπτά εντός παρκέ.
The Lakers now say Luka Dončić will miss at least one week due to the finger sprain and a left lower leg contusion but there is initial optimism that his unavailability won’t linger far beyond that. https://t.co/CNHJFkTWjk— Marc Stein (@TheSteinLine) October 26, 2025
