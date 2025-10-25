Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει αρχίσει τη νέα σεζόν του NBA έχοντας... άγριες διαθέσεις.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν παίξει μόλις δύο παιχνίδια στη φετινή σεζόν του NBA, ωστόσο ο Λούκα Ντόντσιτς έχει ήδη αρχίσει να προκαλεί τον απόλυτο θαυμασμό.

Ο Σλοβένος σταρ μάλιστα κατάφερε να γράψει ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος στην ιστορία του NBA όπου στα πρώτα δύο παιχνίδια της νέας περιόδου, μετράει από 40+ πόντους με 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ!

Πιο συγκεκριμένα, στο πιο πρόσφατο ματς είχε από 49 πόντους με 11 ριμπάουντ ενώ στην πρεμιέρα μέτρησε 43 πόντους και 12 ριμπάουντ.