Ο Γιόνας Βαλατσιούνας φαίνεται πως έχει βρει τον ρόλο του στους Ντένβερ Νάγκετς προσφέροντας τα μέγιστα μέχρι στιγμής στην ομάδα του Νίκολα Γιόκιτς.

O Γιόνας Βαλαντσιούνας ήταν αδιαμφισβήτητα το πρόσωπο που απασχόλησε όσο κανείς άλλος τη φετινή off season τη EuroLeague. Ήταν ο στόχος του Παναθηναϊκού για τη θέση «5», για να πρωταγωνιστήσει δυνητικά μαζί με τον Ματίας Λεσόρ.

Οι Νάγκετς ωστόσο επισημοποίησαν το trade του από τους Σακραμέντο Κινγκς κι έδειξαν εξαρχής τις προθέσεις τους. Η παρέα του Νίκολα Γιόκιτς υπολόγιζε στην ενίσχυση που θα μπορούσε να πάρει από τον Βαλαντσιούνας, εξάλλου είχε και τον τελευταίο λόγο αναφορικά με το μέλλον του και ήθελε να τον αξιοποιήσει πλήρως. Όπερ και εγένετο και ο Λιθουανός σέντερ έδειξε εξαρχής την προσφορά του ως εκείνος που θα αντικαθιστούσε τον «Τζόκερ» προερχόμενος από τον πάγκο.

Bruce Brown rejects this Tim Hardaway Jr. screen and drives to the cup, finding Jonas Valančiūnas cutting (!!) along the baseline.



Really creative offense being run by this bench unit. Cool to see Jamal Murray used off-ball, too. pic.twitter.com/JUBKCEQpHq October 26, 2025

Ήδη ο Βαλαντσιούνας έχει αγωνιστεί και στα δύο παιχνίδια των Νάγκετς από το ξεκίνημα της σεζόν και είναι πολύτιμος για τους «Σβώλους» συγκεντρώνοντας μέσο όρο 10 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ σε 12'05" λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα το καλύτερό του παιχνίδι ήταν εκείνο που ολοκληρώθηκε με τη νίκη του Ντένβερ κόντρα στους Φοίνιξ Σανς (133-111), όπου και πέτυχε 12 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ.

«Εδώ νιώθω άνετα και είμαι χαρούμενος. Αν δεν είμαι χαρούμενος, δεν θα είμαι εδώ. Πρέπει να τα αφήσουμε όλα πίσω μας γιατί είναι ιστορία πια, τώρα έχουμε το μέλλον μπροστά μας. Όλοι έχουμε μία δουλειά να κάνουμε για να γίνει το μέλλον μας ακόμα πιο λαμπρό», είχε πει ο ίδιος λίγο πριν το ξεκίνημα της σεζόν.