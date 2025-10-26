Επιβλητική νίκη πραγματοποίησαν οι Νάγκετς μπροστά στους φιλάθλους τους απέναντι στους Σανς με πρωταγωνιστή τον Νίκολα Γιόκιτς και σημαντική βοήθεια από τον Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Οι Ντένβερ Νάγκετς έκαναν εντυπωσιακή πρεμιέρα μπροστά στο κοινό τους, επικρατώντας με το εμφατικό 133-111 των Φοίνιξ Σανς, σε μια βραδιά όπου ο Νίκολα Γιόκιτς πρόσθεσε ακόμη ένα… κομψοτέχνημα στο προσωπικό του ρεπερτόριο.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ έκανε τα πάντα στο παρκέ, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 14 πόντους, 14 ριμπάουντ, 15 ασίστ και 3 κλεψίματα, οδηγώντας με άνεση την ομάδα του σε μια νίκη που είχε «κλειδώσει» ήδη από το πρώτο ημίχρονο. O «Τζόκερ» έγραψε με αυτόν τον τρόπο το 166ο triple double της καριέρας του κι έγινε μόλις ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία του NBA με back-to-back τριπλά στατιστικάστο ξεκίνημα της σεζόν.

Nikola Jokić becomes the 5th player in NBA history to open up a season with back-to-back triple-doubles!



Joining...



Russell Westbrook (2020-21)

Magic Johnson (1981-82, 1982-83)

Jerry Lucas (1972-73)

Oscar Robertson (1961-62) https://t.co/wGc2sQG2sJ pic.twitter.com/JPtiwWNLoo October 26, 2025

Οι Νάγκετς έδειξαν τις προθέσεις τους από την αρχή, χτίζοντας προβάδισμα 71-54 στο τέλος της δεύτερης περιόδου, και στη συνέχεια διατήρησαν τον έλεγχο χωρίς να απειληθούν.

Στο πλευρό του Γιόκιτς, βρέθηκε ο Τζαμάλ Μάρεϊ που ήταν εξαιρετικός με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Εντυπωσιακή παρουσία είχε και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, που σε μόλις 13 λεπτά συμμετοχής πρόσφερε 12 πόντους και 7 ριμπάουντ, δίνοντας ποιοτικές λύσεις από τον πάγκο.

Για το Φοίνιξ, ο Ντέβιν Μπούκερ προσπάθησε να κρατήσει τους φιλοξενούμενους «ζωντανούς» με 31 πόντους, 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ, αλλά δεν είχε την απαιτούμενη στήριξη, καθώς οι Νάγκετς επέβαλαν τον ρυθμό τους.

Τα δωδεκάλεπτα:34-28, 71-54, 100-83, 133-111