O Στιβ Νας έκλεψε την παράσταση δείχνοντας πάνω σε ένα LED παρκέ τι σημαίνει πραγματικά vertical threat, η κάθετη απειλή που αλλάζει τις ισορροπίες ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση, κάνοντας μαθήματα στους τιρκ Νοβίτσκι, Μπλέικ Γκρίφιν και Ουντόνις Χάσλεμ.

Το «NBA on Prime» έκανε τηλεοπτικό ντεμπούτο και έκλεψε την παράσταση παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ένα υπερσύγχρονο στούντιο, μια LED μπασκετική επιφάνεια και μια ομάδα αστέρων που κάποτε πρωταγωνιστούσαν στα παρκέ, τους Ντιρκ Νοβίτσκι, Στιβ Νας, Μπλέικ Γκρίφιν και Ουντόνις Χάσλεμ, με την Τέιλορ Ρουκς στο ρόλο της παρουσιάστριας.

Η καινοτομία της βραδιάς ήταν η δυνατότητα των αναλυτών να «πατάνε» πάνω σε ένα εικονικό παρκέ LED και να αναλύουν φάσεις σε πραγματικό χρόνο, αναπαριστώντας συστήματα, κινήσεις και επιλογές με τη φυσικότητα ενός προπονητή στο timeout. Ο Χάσλεμ ανέλαβε ρόλο… κόουτς, ενώ οι Νας, Νοβίτσκι και Γκρίφιν «υποδύθηκαν» παίκτες των Νιου Γιορκ Νικς, δηλαδή τον Τζέιλεν Μπράνσον, τον Καρλ-Άντονι Τάουνς, τον Μικάλ Μπρίτζες και τον Οτζι Ανουνόμπι, σε ένα εντυπωσιακό demo πριν από τον αγώνα με τους Σέλτικς.

Ωστόσο, η στιγμή που έκλεψε την παράσταση ήρθε στο postgame show, όταν ο Στιβ Νας ανέλαβε να εξηγήσει με τη γνωστή του «καθηγητική» ακρίβεια την έννοια του vertical threat. Με τη βοήθεια της LED επιφάνειας, ο δύο φορές MVP του ΝΒΑ ανέλυσε πώς η κάθετη απειλή μπορεί να μεταμορφώσει μια επίθεση. Πώς ένα κόψιμο ή ένα alley-oop στο σωστό timing ανοίγει διαδρόμους, τραβάει άμυνες και δημιουργεί αποστάσεις για τους σουτέρ.

Ο όρος vertical threat περιγράφει την ικανότητα ενός παίκτη να αποτελεί απειλή πάνω από τη στεφάνη. Να μπορεί δηλαδή να σκοράρει με άλμα, με τρόπο που αναγκάζει τις άμυνες να προστατεύουν όχι μόνο την περιφέρεια, αλλά και τον χώρο γύρω από το καλάθι. Αυτή η ικανότητα προκύπτει από τον συνδυασμό ταχύτητας, εκρηκτικότητας και σωστής τοποθέτησης, οδηγώντας συχνά σε alley-oop φάσεις και εύκολους πόντους.