Ο Μανόλο Χιμένεθ έχει να καταλήξει στην τριάδα της μεσαίας γραμμής που θα ξεκινήσει στο παιχνίδι (25/1, 16:00) με τον Λεβαδειακό καθώς σκέφτεται και τον Μάρτιν Χόνγκλα.

Ο Καμερουνέζος μέσος χρησιμοποιήθηκε στην εκτός έδρας ήττα από τη Λάρισα και στη διάρκεια της εβδομάδας προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς. Καθώς ο Φρέντρικ Γένσεν δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό καθώς παραμένει κλινήρης, ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έχει απορρίψει το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης του Μάρτιν Χόνγκλα στο αρχικό σχήμα. Στην πραγματικότητα, η τριάδα στον άξονα είναι το βασικό ερώτημα που καλείται να απαντηθεί με το ενδεχόμενο παρουσία του 27χρονου μέσου μαζί με τους Μόντσου, Ράτσιτς να φαντάζει ως το επικρατέστερο.

Δευτερευόντως, είναι το αντίστοιχο στο αριστερό άκρο της επίθεσης καθώς ο Ισπανός προπονητής δοκίμασε τόσο τον Γκαμπριέλ Μισεουί σ’ ένα σχήμα με περισσότερα επιθετικά χαρίσματα όσο και τον Βραζιλιάνο Ντούντου. Αντιθέτως, δεν υπολογίζει τους Μιγκέλ Αλφαρέλα, Χαμζά Μεντίλ οι οποίοι παραμένουν στο στάδιο των θεραπειών και του ατομικού προγράμματος εκγύμνασης, το ίδιο ισχύει και για τους Τίνο Καντεβέρε, Πέδρο Άλβαρο.