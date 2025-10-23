Γουεμπανιάμα: Το... πάρτι των 40 πόντων κόντρα στο Ντάλας (vid)
Είναι... εξωγήινος και το απέδειξε στην πρεμιέρα του ΝΒΑ. Ο Βίκτορ Γουεμπενιάμα είπε να... χαλάσει το ντεμπούτο του Φλαγκ στο ΝΒΑ και το έκανε με κρότο.
Ο Γάλλος σταρ διάλυσε μόνος του το Ντάλας και οδήγησε τους Σπερς στη νίκη με 125-92 στο ντέρμπι του Τέξας. Ο Wemby τελείωσε την αναμέτρηση με 40 πόντους, 15 ριμπάουντ και 3 μπλοκ.
Τρομερή παράσταση σε μια αναμέτρηση που δεν σταματούσε να χαρίζει εντυπωσιακές φάσεις στον κόσμο και να μας προετοιμάζει για αυτό που θα ακολουθήσει μέσα στη σεζόν.
Σκόραρε με κάθε τρόπο και οι Μάβερικς έβλεπαν εφιάλτες κάθε φορά που έπιανε τη μπάλα στα χέρια για να ξεκινήσει την προσπάθεια του.
