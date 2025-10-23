Νικς - Καβς 119-111: Η Νέα Υόρκη έστειλε... μήνυμα (vid)
Νικς και Καβς κοντραρίστηκαν στη Νέα Υόρκη σε ένα ματς μεταξύ δύο εκ των κορυφαίων ομάδων της Ανατολής. Η ομάδα από το Μεγάλο Μήλο ήταν εκείνο που τελικά χαμογέλασε στο τέλος, αφού επικράτησε με 119-111.
Ο Ανουνόμπι ήταν κορυφαίος των νικητών με 24 πόντους, 14 ριμπάουντ, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Μπράνσον που σταμάτησε στους 23 πόντους, αλλά και ο Τάουνς με 19 πόντους και 11 ριμπάουντ.
Στον αντίποδα ο Ντόνοβαν Μίτσελ είχε 31 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο κορυφαίος αμυντικός της περσινής σεζόν, Μόμπλεϊ είχε 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Φέτος η Νέα Υόρκη δείχνει έτοιμη για μια σπουδαία σεζόν, θέλοντας να φτάσει μακριά στα playoffs και να διεκδικήσει τον τίτλο.
