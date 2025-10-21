Κάτοικος Ατλάντα θα παραμείνει ο Ντάισον Ντάνιελς, ο οποίος συμφώνησε για την επέκταση του συμβολαίου του έναντι 100 εκατομμυρίων δολαρίων για άλλα τέσσερα χρόνια.

Ο Ντάνιελς «εξαργύρωσε» με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εξαιρετική σεζόν που έκανε με τους Ατλάντα Χοκς!

Συγκεκριμένα αναδείχθηκε πιο Βελτιωμένος Παίκτης της χρονιάς (Most Improved Player) στο NBA, ήταν δεύτερος στην ψηφοφορία για τον Αμυντικό της Χρονιάς, μπήκε στην πρώτη αμυντική πεντάδα της λίγκας (All-Defensive First Team) και «έγραψε» στην στατιστική του 229 κλεψίματα την περασμένη σεζόν, τα οποία είναι και τα περισσότερα από οποιονδήποτε παίκτη από την εποχή του Γκάρι Πέιτον το 1995-96.

Πώς ανταμείφθηκε; Οι Ατλάντα Χοκς του επέκτειναν το συμβόλαιό του για άλλα τέσσερα χρόνια, προσφέροντάς του 100 εκατομμύρια δολάρια!

Ο Ντάνιελς επιλέχθηκε στο νούμερο 8 του Draft το 2022, και πέρυσι μέτρησε κατά μέσο όρο 14.1 πόντους (σ.σ. από 5.8 την προηγούμενη σεζόν), 5.9 ριμπάουντ, 4.4 ασίστ και 3 κλεψίματα. Μάλιστα έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Άλβιν Ρόμπερτσον (1990-91) που τελείωσε σεζόν με μέσο όρο 3 κλεψίματα.