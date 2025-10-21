NBA, Southeast: Οι Χοκς που το πιστεύουν και οι Μάτζικ αφήνουν πίσω τους τραυματισμούς
Το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου αρχίζει, οι μηχανές ζεσταίνονται και οι απανταχού φίλοι του NBA ρυθμίζουν τα... ξυπνητήρια τους. Για μία σεζόν άκρως απαιτητική και διαφορετική, αφού πολύ μεγάλα franchise έχουν δει τους κορυφαίους παίκτες τους να μένουν εκτός λόγω τραυματισμών.
Κάτι που συμβαίνει αρκετά στην Ανατολή, της οποίας μελετάμε τη Southeast Division. Με τους Ατλάντα Χοκς να φαίνεται πως είναι έτοιμοι να πρωταγωνιστήσουν. Άλλωστε υπάρχει χώρος για να κάνουν κάτι σημαντικό, με τα ερωτηματικά στην Ανατολή να είναι πολλά.
Θα τα καταφέρουν; Θα μείνει υγιής ο Πορζίνγκις; Πού βρίσκονται σε όλο αυτό οι Ορλάντο Μάτζικ και οι Μαϊάμι Χιτ, στο πρώτο καλοκαίρι που στήνουν ομάδα χωρίς τον Τζίμι Μπάτλερ μετά από χρόνια. Πάμε να δούμε αναλυτικά.
Ατλάντα Χοκς: Με το βλέμμα στα ψηλά πατώματα
Οι Χοκς είναι μια ομάδα που χτίστηκε γύρω από τον Τρέι Γιανγκ με τα κατάλληλα υλικά. Στην Ατλάντα έχουν πλαισιώσει τον σούπερ σταρ τους με ιδανικούς σουτέρ από την περίμετρο, πλαϊνούς που έχουν μάκρος, ενώ υπάρχει αρκετό βάθος σε κάθε θέση.
Φυσικά η κίνηση του καλοκαιριού για τους Χοκς είναι ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, μαζί με τους Νίκεϊλ Αλεξάντερ Γουόκερ, Λουκ Κενάρντ, Άσα Νιούελ. Ο Λετονός ψηλός έρχεται για να κάνει δίδυμο με τον Τρέι Γιανγκ και να αποτελούν ξεχωριστή απειλή από το pick n’ roll τους. Το ζήτημα, βέβαια, είναι η διαθεσιμότητά του, αφού η μοναδική θέση στην οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν αν δεν παίζει ο βασικός τους, είναι αυτή του Πορζίνγκις, καθώς πίσω του υπάρχει ο Ονιέκα Οκόνγκου και ο Άσα Νιούελ.
Μένει να φανεί αν ο Λετονός θα παραμείνει υγιής σε όλη τη σεζόν για να αντέξουν οι Χοκς.
Αστέρι: Δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Τρέι Γιανγκ. Ο τετράκις all star θα ηγηθεί για ακόμα μια σεζόν της ομάδας των Χοκς, έχοντας δίπλα του έναν σέντερ που μπορεί να πάρει από πάνω του αρκετό βάρος. Στην περσινή βερσιόν της Ατλάντα μέτρησε 24.2 πόντους με 11.6 ασίστ, 3.1 ριμπάουντ σε 76 λεπτά.
Προπονητής: Τον Φεβρουάριο του 2023 επέστρεψε στην Ατλάντα ο Κουίν Σνάιντερ. Ομάδα στην οποία είχε θητεύσει ως assistant μια δεκαετία νωρίτερα και παραμένει στον πάγκο της έκτοτε.
Πρόβλεψη: Τα πάντα θα κριθούν από το κατά πόσο θα παραμείνει υγιής ο Κρίσταπς Πορζίνγκις. Με τους τραυματισμούς στην Ανατολή, αν όλα πάνε καλά οι Χοκς μπορούν να μπουν στην τριάδα, γιατί όχι και κάτι παραπάνω.
Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια
1) PG Τρέι Γιανγκ - $45,999,660
2) PF Κρίσταπς Πορζίνγκις - $30,731,707
3) SF Τζέιλεν Τζόνσον - $30,000,000
Salary Cap: $186,569,737
|Atlanta Hawks - Ρόστερ
|Θέση
|#
|Παίκτης
|Ύψος
|Βάρος
|Ημ/νία Γέννησης
|Πανεπιστήμιο / Χώρα
|F
|7
|Νικέιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ
|1.96 μ.
|93 κιλά
|02/09/1998
|Βιρτζίνια Τεκ
|F/C
|28
|Τσαρλς Μπάσεϊ
|2.08 μ.
|104 κιλά
|28/10/2000
|Γουέστερν Κεντάκι
|G
|5
|Ντάισον Ντάνιελς
|2.01 μ.
|90 κιλά
|17/03/2003
|Αυστραλία
|C
|24
|Εν'Φάλι Ντάντε
|2.11 μ.
|104 κιλά
|19/10/2001
|Όρεγκον
|F
|22
|Νίκολα Ντούρισιτς
|2.03 μ.
|97 κιλά
|23/02/2004
|Σερβία
|F
|18
|Μουχάμεντ Γκουεγιέ
|2.08 μ.
|95 κιλά
|09/11/2002
|Ουάσινγκτον Στέιτ
|F
|33
|Κέιλεμπ Χιούσταν
|2.03 μ.
|93 κιλά
|09/01/2003
|Μίσιγκαν
|F
|1
|Τζέιλεν Τζόνσον
|2.03 μ.
|99 κιλά
|18/12/2001
|Ντιουκ
|G/F
|3
|Λουκ Κέναρντ
|1.96 μ.
|93 κιλά
|24/06/1996
|Ντιουκ
|G
|27
|Βιτ Κρέιτσι
|2.03 μ.
|88 κιλά
|19/06/2000
|Τσεχία
|C
|30
|Ελι Ντιαγιέ (TW)
|2.03 μ.
|95 κιλά
|26/06/2004
|Σενεγάλη
|F/C
|14
|Άσα Νιούελ
|2.11 μ.
|100 κιλά
|05/10/2005
|Τζόρτζια
|F/C
|17
|Ονιέκα Οκόνγκου
|2.08 μ.
|109 κιλά
|11/12/2000
|USC
|F/C
|8
|Κρίσταπς Πορζίνγκις
|2.18 μ.
|109 κιλά
|02/08/1995
|Λετονία
|F
|10
|Ζακαρί Ρισασέρ
|2.03 μ.
|91 κιλά
|08/04/2005
|Γαλλία
|F
|0
|Τζέικομπ Τόπιν (TW)
|2.03 μ.
|91 κιλά
|08/05/2000
|Κεντάκι
|G
|2
|Κίτον Γουάλας (TW)
|1.91 μ.
|84 κιλά
|26/02/1999
|UTSA
|G
|11
|Τρέι Γιανγκ
|1.85 μ.
|74 κιλά
|19/09/1998
|Οκλαχόμα
|Προπονητής: Κουίν Σνάιντερ
Ορλάντο Μάτζικ: Να αφήσουν πίσω τους τραυματισμούς
Αν δεν είχε πέρσι τους τραυματισμούς θα είχε κάνει… πάταγο η ομάδα του Ορλάντο. Οι Μάτζικ βασίστηκαν στην πολύ καλή τους άμυνα, αλλά έχασαν τους μεγάλους τους αστέρες. Ο Μπανκέρο θα επιστρέψει όμως και η κίνηση του καλοκαιριού για τους Μάτζικ δεν είναι άλλη από τον Ντέσμοντ Μπέιν.
Έναν παίκτη που έρχεται να φέρει το πολύ καλό του ποσοστό στο τρίποντο, σε μία ομάδα που πέρσι είχε το χειρότερο νούμερο στη λίγκα. Όταν σε αυτήν την άμυνα, προσθέσεις και τέτοια στοιχεία, τότε σίγουρα μπορεί να περιμένεις κάτι πολύ καλύτερο από τους Μάτζικ, που έβαλαν και έναν ικανότατο πόιντ γκαρντ, τον Τάιους Τζόουνς στο ρόστερ τους και φυσικά έχουν «όπλα» πέραν του Μπανκέρo, λέγε με Φραντζ Βάγκνερ. Περιμένουμε να τους δούμε επιθετικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Αστέρι: Δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Πάολο Μπανκέρο. Το Νο1 του Draft το 2022 ηγείται της επίθεσης των Μάτζικ και έρχεται από σεζόν με 46 παιχνίδια, στα οποία μέτρησε 25.9 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ στην κανονική περίοδο. Τον περιμένουμε φρέσκο και έτοιμο.
Προπονητής: Ο Τζαμάλ Μόσλι συνεχίζει το έργο του στους Ορλάντο Μάτζικ, έχοντας ξεκινήσει από εκεί την προπονητική του καριέρα από εκεί τη σεζόν 2021-22. Ενώ μάλιστα τον Μάρτιο του 2024 υπέγραψε και μία τετραετή επέκταση.
Πρόβλεψη: Για να πάει μακριά θα πρέπει σίγουρα να βελτιωθεί επιθετικά. Κάτι που αναμένεται και έτσι το Ορλάντο θα μπει στην εξάδα και τα playoffs, έχοντας βλέψεις για κάτι καλύτερο.
Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια
1) SF Φραντζ Βάγκνερ - $38,661,750
2) SG Ντέσμοντ Μπέιν - $36, 725,670
3) SG Τζέιλεν Σαγκς - $35,000,000
Salary Cap: $199,864,494
|Orlando Magic - Ρόστερ
|Θέση
|#
|Παίκτης
|Ύψος
|Βάρος
|Ημ/νία Γέννησης
|Πανεπιστήμιο / Χώρα
|F
|5
|Πάολο Μπανκέρο
|2.08 μ.
|113 κιλά
|12/11/2002
|Ντιουκ
|G
|3
|Ντέσμοντ Μπέιν
|1.96 μ.
|98 κιλά
|25/06/1998
|TCU
|F/C
|35
|Γκόγκα Μπιτάντζε
|2.08 μ.
|113 κιλά
|20/07/1999
|Γεωργία
|G
|0
|Άντονι Μπλακ
|2.01 μ.
|91 κιλά
|24/01/2004
|Αρκάνσας
|F
|8
|Τζαμάλ Κέιν (TW)
|1.98 μ.
|87 κιλά
|20/03/1999
|Όκλαντ
|C
|34
|Γουέντελ Κάρτερ Τζρ.
|2.08 μ.
|122 κιλά
|16/04/1999
|Ντιουκ
|C
|14
|Κόλιν Κάστλετον
|2.08 μ.
|113 κιλά
|25/05/2000
|Φλόριντα
|F
|23
|Τρίσταν ντα Σίλβα
|2.03 μ.
|98 κιλά
|15/05/2001
|Κολοράντο
|F
|13
|Τζετ Χάουαρντ
|1.98 μ.
|98 κιλά
|14/09/2003
|Μίσιγκαν
|F
|1
|Τζόναθαν Άιζακ
|2.08 μ.
|104 κιλά
|03/10/1997
|Φλόριντα Στέιτ
|G
|2
|Τάιους Τζόουνς
|1.85 μ.
|89 κιλά
|10/05/1996
|Ντιουκ
|G/F
|93
|Νόα Πεντά
|1.98 μ.
|98 κιλά
|07/01/2005
|Γαλλία
|G
|11
|Τζέις Ρίτσαρντσον
|1.83 μ.
|82 κιλά
|16/10/2005
|Μίσιγκαν Στέιτ
|C
|7
|Ορλάντο Ρόμπινσον (TW)
|2.08 μ.
|107 κιλά
|10/07/2000
|Φρέσνο Στέιτ
|G
|4
|Τζέιλεν Σαγκς
|1.96 μ.
|93 κιλά
|03/06/2001
|Γκονζάγκα
|F
|22
|Φραντζ Βάγκνερ
|2.08 μ.
|100 κιλά
|27/08/2001
|Μίσιγκαν
|F/C
|21
|Μόριτς Βάγκνερ (Τραυματίας)
|2.11 μ.
|111 κιλά
|26/04/1997
|Μίσιγκαν
|Προπονητής: Τζαμάλ Μόσλι
Μαϊάμι Χιτ: Η πρώτη γεμάτη σεζόν χωρίς τον Μπάτλερ
Η μεγάλη αλλαγή για τους Μαϊάμι Χιτ έγινε πέρσι τον χειμώνα, όταν ο Τζίμι Μπάτλερ έγινε trade και ήρθαν οι Άντριου Γουίγκινς, Κάιλ Άντερσον, Ντέβιον Μίτσελ. Η προσθήκη του Νόρμαν Πάουελ θα βοηθήσει αρκετά, αλλά πόσο καλύτερο είναι το Μαϊάμι από την περσινή σεζόν που έκλεισε με αρνητικό συντελεστή;
Υπάρχουν βέβαια οι σταθερές των Μπαμ Αντεμπάγιο, Τάιλερ Χίρο και από ό,τι φαίνεται στο Μαϊάμι είναι αρκετά ικανοποιημένοι και αισιόδοξοι τη φετινή σεζόν. Στην Ανατολή άλλωστε τα πράγματα είναι ρευστά με τους αρκετούς τραυματισμούς των μεγάλων franchise και οι Χιτ θέλουν να βρουν τον χώρο τους τη φετινή σεζόν.
Αρκεί βέβαια και ο Άντριου Γουίγκινς να δείξει και πάλι πως το ταλέντο του δεν έχει την παραμικρή σχέση με ό,τι είδαμε στις τελευταίες εικόνες του με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.
Αστέρι: Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα στο Μαϊάμι, ο Μπαμ Αντεμπάγιο είναι ο franchise player. Ο σέντερ των Χιτ έχει μείνει μια μπασκετική ζωή στην ομάδα, όπου αγωνίζεται από το 2017 και μετράει τρεις συμμετοχές σε All Star, ενώ το 2024 ήταν ο αμυντικός της σεζόν.
Προπονητής: Συνδεδεμένος με το Μαϊάμι από το 2008, όταν και βρέθηκε στην ομάδα, ο Έρικ Σποέλστρα διαδέχτηκε στον Πατ Ράιλι και συνεχίζει να οδηγεί το καράβι των Χιτ. Έχοντας πάρει και τους δύο τίτλους το 2012 και το 2013, ετοιμάζεται πλέον να συνδυάσει τη δουλειά στο Μαϊάμι με την Team USA τα καλοκαίρια.
Πρόβλεψη: Οι ομάδες του Έρικ Σποέλστρα είναι πάντοτε καλύτερες από ό,τι φαίνεται στα χαρτιά. Με αυτό ως δεδομένο και την εικόνα της Ανατολής, δεν είναι απίθανο οι Χιτ να φτάσουν τις 40 νίκες.
Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια
1) C Μπαμ Αντεμπάγιο - $37,096,620
2) SG Τάιλερ Χίρο - $31,000,000
3) SF Άντριου Γουίγκινς - $28,223,215
Salary Cap: $197,533,487
|Miami Heat - Ρόστερ
|Θέση
|#
|Παίκτης
|Ύψος
|Βάρος
|Ημ/νία Γέννησης
|Πανεπιστήμιο / Χώρα
|F/C
|13
|Μπαμ Αντεμπάγιο
|2.06 μ.
|118 κιλά
|18/07/1997
|Κεντάκι
|G
|18
|Άλεκ Μπερκς (Ελεύθερος)
|1.96 μ.
|98 κιλά
|20/07/1991
|Κολοράντο
|F
|0
|Σιμόνε Φοντέκιο
|2.01 μ.
|95 κιλά
|09/12/1995
|Ιταλία
|F
|15
|Μάιρον Γκάρντνερ (TW)
|1.98 μ.
|100 κιλά
|21/05/2001
|Λιτλ Ροκ
|C
|50
|Βλαντισλάβ Γκόλντιν (TW)
|2.16 μ.
|113 κιλά
|12/05/2001
|Μίσιγκαν
|G
|14
|Τάιλερ Χίρο (Τραυματίας)
|1.96 μ.
|93 κιλά
|20/01/2000
|Κεντάκι
|G
|25
|Κάσπαρας Γιακουτσιόνις
|1.96 μ.
|93 κιλά
|29/05/2006
|Ιλινόι
|F
|11
|Χάιμε Χάκεζ Τζρ.
|1.98 μ.
|104 κιλά
|18/02/2001
|UCLA
|F
|16
|Κέσαντ Τζόνσον
|1.98 μ.
|104 κιλά
|23/06/2001
|Αριζόνα
|F
|5
|Νίκολα Γιόβιτς
|2.08 μ.
|109 κιλά
|09/06/2003
|Σερβία
|G
|9
|Πέλε Λάρσον
|1.96 μ.
|98 κιλά
|23/02/2001
|Αριζόνα
|G
|45
|Ντέιβιον Μίτσελ
|1.85 μ.
|93 κιλά
|05/09/1998
|Μπέιλορ
|G
|24
|Νόρμαν Πάουελ
|1.91 μ.
|98 κιλά
|25/05/1993
|UCLA
|G
|2
|Τέρι Ροζιέρ
|1.85 μ.
|88 κιλά
|17/03/1994
|Λούισβιλ
|G
|12
|Ντρου Σμιθ (Τραυματίας)
|1.88 μ.
|91 κιλά
|30/12/1997
|Μιζούρι
|C
|7
|Κέλ’ελ Γουέαρ
|2.13 μ.
|109 κιλά
|20/04/2004
|Ιντιάνα
|F
|22
|Άντριου Γουίγκινς
|2.01 μ.
|95 κιλά
|23/02/1995
|Κάνσας
|Προπονητής: Έρικ Σποέλστρα
Σάρλοτ Χόρνετς: Playoffs με τα... κυάλια
Μακριά από τα playoffs για εννέα χρόνια, οι Σάρλοτ Χόρνετς ποντάρουν φέτος στον νεανικό κορμό τους. Σε αυτό το ρόστερ έχουν προστεθεί και βετεράνοι, ώστε να βοηθήσουν με την εμπειρία τους, μια ομάδα που είδε τους ΛαΜέλο Μπολ και Μπράντον Μίλερ την περσινή σεζόν να φεύγουν τραυματίες.
Είναι μια σεζόν μπασκετικής ωρίμανσης για αρκετούς παίκτες στη Σάρλοτ, που απέκτησε τον Κον Νούπελ στο Νο4 του Draft για να ενισχύσει το ποσοστό στο τρίποντο. Ενώ οι Πατ Κόνατον και Κόλιν Σέξτον θα αγωνίζονται με τη φανέλα των Χόρνετς.
Για άλλη μια χρονιά βέβαια, η κατάσταση του ΛαΜέλο Μπολ και το κατά πόσο θα ταλαιπωρηθεί από τους τραυματισμούς. Ενώ το ταλέντο του Νούπελ μπορεί να βοηθήσει πολύ και τον Μπράντον Μίλερ.
Αστέρι: Φυσικά και είναι ο ΛαΜέλο Μπολ. Ο Rookie Of The Year του 2021, είδε τη σεζόν του να έχει και πάλι αρκετούς τραυματισμούς. Έπαιξε για 36 παιχνίδια το 2022-23, άλλα 22 το 23-24 και πέρσι έμεινε στα 47, με 25.2 πόντους, 4.9 ριμπάουντ, 7.4 ασίστ.
Προπονητής: Στις 9 Μαΐου του 2024 ο Τσαρλς Λι ανέλαβε τον πάγκο των Σάρλοτ Χόρνετς. Ωστόσο τη σεζόν που πέρασε, μαζί και με τους τραυματισμούς των κομβικών παικτών, τελείωσε με ρεκόρ 19-63.
Πρόβλεψη: Για ακόμα μία χρονιά, πολύ δύσκολα θα μπει στις θέσεις των playoffs με το υπάρχον ρόστερ και τους παίκτες της που είναι επιρρεπείς σε τραυματισμούς.
Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια
1) PG ΛαΜέλο Μπολ - $37,958,760
2) SF Μάιλς Μπρίτζες - $25,000,000
3) PG $18,975,000
Salary Cap: $175,744,261
|Charlotte Hornets - Ρόστερ
|Θέση
|#
|Παίκτης
|Ύψος
|Βάρος
|Ημ/νία Γέννησης
|Πανεπιστήμιο / Χώρα
|G
|1
|ΛαΜέλο Μπολ (Τραυματίας)
|1.98 μ.
|82 κιλά
|22/08/2001
|SPIRE Academy (Οχάιο)
|F
|0
|Μάιλς Μπρίτζες
|1.98 μ.
|102 κιλά
|21/03/1998
|Μίσιγκαν Στέιτ
|G
|21
|Πατ Κόνατον
|1.91 μ.
|95 κιλά
|06/01/1993
|Νοτρ Νταμ
|F
|14
|Μούσα Ντιαμπατέ
|2.06 μ.
|95 κιλά
|21/01/2002
|Μίσιγκαν
|G
|10
|Τζος Γκριν
|1.91 μ.
|91 κιλά
|16/11/2000
|Αριζόνα
|G
|4
|Σάιον Τζέιμς
|1.93 μ.
|100 κιλά
|04/12/2002
|Ντιουκ
|C
|11
|Ράιαν Καλκμπρένερ
|2.13 μ.
|116 κιλά
|17/01/2002
|Κρίτον
|G/F
|7
|Κον Nούπελ
|1.93 μ.
|98 κιλά
|03/08/2005
|Ντιουκ
|F
|33
|Λίαμ ΜακΝίλι
|1.96 μ.
|95 κιλά
|10/10/2005
|Κονέκτικατ
|F
|24
|Μπράντον Μίλερ (Τραυματίας)
|1.98 μ.
|91 κιλά
|22/11/2002
|Αλαμπάμα
|F
|9
|Ντρου Πίτερσον (TW)
|1.98 μ.
|93 κιλά
|09/11/1999
|USC
|F/C
|22
|Μέισον Πλάμλι
|2.06 μ.
|115 κιλά
|05/03/1990
|Ντιουκ
|G
|12
|Αντόνιο Ριβς (TW)
|1.93 μ.
|93 κιλά
|20/11/2000
|Κεντάκι
|F
|31
|Τιντζάν Σαλαούν
|2.03 μ.
|94 κιλά
|10/08/2005
|Γαλλία
|G
|8
|Κόλιν Σέξτον
|1.83 μ.
|86 κιλά
|04/01/1999
|Αλαμπάμα
|G
|25
|Κ.Τζ. Σίμπσον (TW)
|1.83 μ.
|86 κιλά
|08/08/2002
|Κολοράντο
|F
|2
|Γκραντ Γουίλιαμς (Τραυματίας)
|1.96 μ.
|107 κιλά
|30/11/1998
|Τενεσί
|Προπονητής: Τσαρλς Λι
Ουάσινγκτον Γουίζαρντς: Με βετεράνους τους ΜακΚόλουμ - Μίντλετον
Οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει σε εποχή rebuilding, κατακτώντας σχεδόν πάντα τις τελευταίες θέσεις. Η περσινή σεζόν τους βρήκε με ρεκόρ 18-64, με το ρόστερ να μην έχει τεράστιες αλλαγές.
Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ ήρθε να προστεθεί με την εμπειρία του, ο Κρις Μίντλετον είναι εκεί, ενώ φυσικά το prospect του Άλεξ Σαρ αξίζει να προσεχθεί. Παίκτες όπως ο Μάρκους Σμαρτ και ο Τζόρνταν Πουλ αποχώρησαν και βέβαια, ο Ρισόν Χολμς έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι για να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
ΜακΚόλουμ, Γουίτμορ, Σαρ, Κάρινγκτον, Τρε Τζόνσον θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά φαίνεται πως ούτε φέτος θα παίξουν κάποιον ιδιαίτερο ρόλο.
Αστέρι: Από τους Πέλικανς στους Γουίζαρντς μετακόμισε ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ και από πλευράς εμπειρίας και ποιότητας είναι σίγουρα ό,τι πολυτιμότερο για την ομάδα της Ουάσινγκτον, που τον απέκτησε στο trade του Τζόρνταν Πουλ. Σε 56 παιχνίδια της περσινής σεζόν μέτρησε 21.1 πόντους, παίζοντας σχεδόν 33 λεπτά.
Προπονητής: Ο Μπράιαν Κιφ ξεκίνησε ως μέλος του video team του Γκρεγκ Πόποβιτς, υπήρξε assistant σε αρκετές ομάδες, μεταξύ άλλων και των Γουίζαρντς, τους οποίους και ανέλαβε τον Μάιο του 2024, παραμένοντας ως και σήμερα.
Πρόβλεψη: Για ακόμα μία χρονιά θα βρίσκονται στα χαμηλά πατώματα της Ανατολής.
Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια
1) SF Κρις Μίντλετον - $33,296,296
2) SG Σι Τζέι ΜακΚόλουμ - $30,666,666
3) SF Κόρεϊ Κίσπερτ - $13,975,000
Salary Cap: $201,418,963
|Washington Wizards - Ρόστερ
|Θέση
|#
|Παίκτης
|Ύψος
|Βάρος
|Ημ/νία Γέννησης
|Πανεπιστήμιο / Χώρα
|F
|35
|Μάρβιν Μπάγκλεϊ III
|2.08 μ.
|107 κιλά
|14/03/1999
|Ντιουκ
|F
|8
|Μάλακι Μπράναμ
|1.93 μ.
|82 κιλά
|12/05/2003
|Οχάιο Στέιτ
|G
|7
|Μπαμπ Κάρινγκτον
|1.93 μ.
|86 κιλά
|21/07/2005
|Πίτσμπουργκ
|G/F
|9
|Τζάστιν Σαμπάνι
|1.98 μ.
|93 κιλά
|29/06/2001
|Πίτσμπουργκ
|G
|13
|Σαρίφ Κούπερ (TW)
|1.83 μ.
|82 κιλά
|11/06/2001
|Όμπερν
|G
|0
|Μπιλάλ Κουλιμπαλί
|2.01 μ.
|88 κιλά
|26/07/2004
|Γαλλία
|F
|18
|Κάισον Τζορτζ
|2.03 μ.
|91 κιλά
|12/12/2003
|Μαϊάμι (Φλόριντα)
|F
|16
|Άντονι Γκιλ
|2.01 μ.
|104 κιλά
|17/10/1992
|Βιρτζίνια
|G
|4
|Έι Τζέι Τζόνσον
|1.96 μ.
|73 κιλά
|01/12/2004
|SoCal Academy (Καλιφόρνια)
|G
|12
|Τρε Τζόνσον
|1.96 μ.
|86 κιλά
|07/03/2006
|Τέξας
|F
|33
|Ντίλον Τζόουνς
|1.96 μ.
|107 κιλά
|29/10/2001
|Γουέμπερ Στέιτ
|F
|24
|Κόρι Κίσπερτ
|1.98 μ.
|102 κιλά
|03/03/1999
|Γκονζάγκα
|G
|3
|Σι Τζέι Μακόλουμ
|1.91 μ.
|86 κιλά
|19/09/1991
|Λίχαϊ
|F
|22
|Κρις Μίντλετον
|2.01 μ.
|101 κιλά
|12/08/1991
|Τέξας A&M
|F
|27
|Γουίλ Ράιλι
|2.06 μ.
|82 κιλά
|10/02/2006
|Ιλινόι
|C
|20
|Άλεξ Σαρ
|2.13 μ.
|93 κιλά
|26/04/2005
|Γαλλία
|F
|00
|Τρίσταν Βούκσεβιτς (TW)
|2.13 μ.
|100 κιλά
|11/03/2003
|Σερβία
|F
|5
|Τζαμίρ Γουότκινς (TW)
|1.98 μ.
|95 κιλά
|06/07/2001
|Φλόριντα Στέιτ
|F
|1
|Καμ Γουίτμορ
|1.98 μ.
|104 κιλά
|08/07/2004
|Βιλανόβα
|Προπονητής: Μπράιαν Κιφ