NBA, Southeast: Οι Χοκς που το πιστεύουν και οι Μάτζικ αφήνουν πίσω τους τραυματισμούς

Δημήτρης Οικονόμου

Το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου αρχίζει, οι μηχανές ζεσταίνονται και οι απανταχού φίλοι του NBA ρυθμίζουν τα... ξυπνητήρια τους. Για μία σεζόν άκρως απαιτητική και διαφορετική, αφού πολύ μεγάλα franchise έχουν δει τους κορυφαίους παίκτες τους να μένουν εκτός λόγω τραυματισμών.

Κάτι που συμβαίνει αρκετά στην Ανατολή, της οποίας μελετάμε τη Southeast Division. Με τους Ατλάντα Χοκς να φαίνεται πως είναι έτοιμοι να πρωταγωνιστήσουν. Άλλωστε υπάρχει χώρος για να κάνουν κάτι σημαντικό, με τα ερωτηματικά στην Ανατολή να είναι πολλά.

Θα τα καταφέρουν; Θα μείνει υγιής ο Πορζίνγκις; Πού βρίσκονται σε όλο αυτό οι Ορλάντο Μάτζικ και οι Μαϊάμι Χιτ, στο πρώτο καλοκαίρι που στήνουν ομάδα χωρίς τον Τζίμι Μπάτλερ μετά από χρόνια. Πάμε να δούμε αναλυτικά.

image

Ατλάντα Χοκς: Με το βλέμμα στα ψηλά πατώματα

Οι Χοκς είναι μια ομάδα που χτίστηκε γύρω από τον Τρέι Γιανγκ με τα κατάλληλα υλικά. Στην Ατλάντα έχουν πλαισιώσει τον σούπερ σταρ τους με ιδανικούς σουτέρ από την περίμετρο, πλαϊνούς που έχουν μάκρος, ενώ υπάρχει αρκετό βάθος σε κάθε θέση.

Φυσικά η κίνηση του καλοκαιριού για τους Χοκς είναι ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, μαζί με τους Νίκεϊλ Αλεξάντερ Γουόκερ, Λουκ Κενάρντ, Άσα Νιούελ. Ο Λετονός ψηλός έρχεται για να κάνει δίδυμο με τον Τρέι Γιανγκ και να αποτελούν ξεχωριστή απειλή από το pick n’ roll τους. Το ζήτημα, βέβαια, είναι η διαθεσιμότητά του, αφού η μοναδική θέση στην οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν αν δεν παίζει ο βασικός τους, είναι αυτή του Πορζίνγκις, καθώς πίσω του υπάρχει ο Ονιέκα Οκόνγκου και ο Άσα Νιούελ.

Μένει να φανεί αν ο Λετονός θα παραμείνει υγιής σε όλη τη σεζόν για να αντέξουν οι Χοκς.

Αστέρι: Δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Τρέι Γιανγκ. Ο τετράκις all star θα ηγηθεί για ακόμα μια σεζόν της ομάδας των Χοκς, έχοντας δίπλα του έναν σέντερ που μπορεί να πάρει από πάνω του αρκετό βάρος. Στην περσινή βερσιόν της Ατλάντα μέτρησε 24.2 πόντους με 11.6 ασίστ, 3.1 ριμπάουντ σε 76 λεπτά.

Προπονητής: Τον Φεβρουάριο του 2023 επέστρεψε στην Ατλάντα ο Κουίν Σνάιντερ. Ομάδα στην οποία είχε θητεύσει ως assistant μια δεκαετία νωρίτερα και παραμένει στον πάγκο της έκτοτε.

Πρόβλεψη: Τα πάντα θα κριθούν από το κατά πόσο θα παραμείνει υγιής ο Κρίσταπς Πορζίνγκις. Με τους τραυματισμούς στην Ανατολή, αν όλα πάνε καλά οι Χοκς μπορούν να μπουν στην τριάδα, γιατί όχι και κάτι παραπάνω.

Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια

1) PG Τρέι Γιανγκ - $45,999,660
2) PF Κρίσταπς Πορζίνγκις - $30,731,707
3) SF Τζέιλεν Τζόνσον - $30,000,000

Salary Cap: $186,569,737

Atlanta Hawks - Ρόστερ
Θέση#ΠαίκτηςΎψοςΒάροςΗμ/νία ΓέννησηςΠανεπιστήμιο / Χώρα
F7Νικέιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ1.96 μ.93 κιλά02/09/1998Βιρτζίνια Τεκ
F/C28Τσαρλς Μπάσεϊ2.08 μ.104 κιλά28/10/2000Γουέστερν Κεντάκι
G5Ντάισον Ντάνιελς2.01 μ.90 κιλά17/03/2003Αυστραλία
C24Εν'Φάλι Ντάντε2.11 μ.104 κιλά19/10/2001Όρεγκον
F22Νίκολα Ντούρισιτς2.03 μ.97 κιλά23/02/2004Σερβία
F18Μουχάμεντ Γκουεγιέ2.08 μ.95 κιλά09/11/2002Ουάσινγκτον Στέιτ
F33Κέιλεμπ Χιούσταν2.03 μ.93 κιλά09/01/2003Μίσιγκαν
F1Τζέιλεν Τζόνσον2.03 μ.99 κιλά18/12/2001Ντιουκ
G/F3Λουκ Κέναρντ1.96 μ.93 κιλά24/06/1996Ντιουκ
G27Βιτ Κρέιτσι2.03 μ.88 κιλά19/06/2000Τσεχία
C30Ελι Ντιαγιέ (TW)2.03 μ.95 κιλά26/06/2004Σενεγάλη
F/C14Άσα Νιούελ2.11 μ.100 κιλά05/10/2005Τζόρτζια
F/C17Ονιέκα Οκόνγκου2.08 μ.109 κιλά11/12/2000USC
F/C8Κρίσταπς Πορζίνγκις2.18 μ.109 κιλά02/08/1995Λετονία
F10Ζακαρί Ρισασέρ2.03 μ.91 κιλά08/04/2005Γαλλία
F0Τζέικομπ Τόπιν (TW)2.03 μ.91 κιλά08/05/2000Κεντάκι
G2Κίτον Γουάλας (TW)1.91 μ.84 κιλά26/02/1999UTSA
G11Τρέι Γιανγκ1.85 μ.74 κιλά19/09/1998Οκλαχόμα
Προπονητής: Κουίν Σνάιντερ
image

Ορλάντο Μάτζικ: Να αφήσουν πίσω τους τραυματισμούς

Αν δεν είχε πέρσι τους τραυματισμούς θα είχε κάνει… πάταγο η ομάδα του Ορλάντο. Οι Μάτζικ βασίστηκαν στην πολύ καλή τους άμυνα, αλλά έχασαν τους μεγάλους τους αστέρες. Ο Μπανκέρο θα επιστρέψει όμως και η κίνηση του καλοκαιριού για τους Μάτζικ δεν είναι άλλη από τον Ντέσμοντ Μπέιν.

Έναν παίκτη που έρχεται να φέρει το πολύ καλό του ποσοστό στο τρίποντο, σε μία ομάδα που πέρσι είχε το χειρότερο νούμερο στη λίγκα. Όταν σε αυτήν την άμυνα, προσθέσεις και τέτοια στοιχεία, τότε σίγουρα μπορεί να περιμένεις κάτι πολύ καλύτερο από τους Μάτζικ, που έβαλαν και έναν ικανότατο πόιντ γκαρντ, τον Τάιους Τζόουνς στο ρόστερ τους και φυσικά έχουν «όπλα» πέραν του Μπανκέρo, λέγε με Φραντζ Βάγκνερ. Περιμένουμε να τους δούμε επιθετικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Αστέρι: Δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Πάολο Μπανκέρο. Το Νο1 του Draft το 2022 ηγείται της επίθεσης των Μάτζικ και έρχεται από σεζόν με 46 παιχνίδια, στα οποία μέτρησε 25.9 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ στην κανονική περίοδο. Τον περιμένουμε φρέσκο και έτοιμο.

Προπονητής: Ο Τζαμάλ Μόσλι συνεχίζει το έργο του στους Ορλάντο Μάτζικ, έχοντας ξεκινήσει από εκεί την προπονητική του καριέρα από εκεί τη σεζόν 2021-22. Ενώ μάλιστα τον Μάρτιο του 2024 υπέγραψε και μία τετραετή επέκταση.

Πρόβλεψη: Για να πάει μακριά θα πρέπει σίγουρα να βελτιωθεί επιθετικά. Κάτι που αναμένεται και έτσι το Ορλάντο θα μπει στην εξάδα και τα playoffs, έχοντας βλέψεις για κάτι καλύτερο.

Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια

1) SF Φραντζ Βάγκνερ - $38,661,750
2) SG Ντέσμοντ Μπέιν - $36, 725,670
3) SG Τζέιλεν Σαγκς - $35,000,000

Salary Cap: $199,864,494

Orlando Magic - Ρόστερ
Θέση#ΠαίκτηςΎψοςΒάροςΗμ/νία ΓέννησηςΠανεπιστήμιο / Χώρα
F5Πάολο Μπανκέρο2.08 μ.113 κιλά12/11/2002Ντιουκ
G3Ντέσμοντ Μπέιν1.96 μ.98 κιλά25/06/1998TCU
F/C35Γκόγκα Μπιτάντζε2.08 μ.113 κιλά20/07/1999Γεωργία
G0Άντονι Μπλακ2.01 μ.91 κιλά24/01/2004Αρκάνσας
F8Τζαμάλ Κέιν (TW)1.98 μ.87 κιλά20/03/1999Όκλαντ
C34Γουέντελ Κάρτερ Τζρ.2.08 μ.122 κιλά16/04/1999Ντιουκ
C14Κόλιν Κάστλετον2.08 μ.113 κιλά25/05/2000Φλόριντα
F23Τρίσταν ντα Σίλβα2.03 μ.98 κιλά15/05/2001Κολοράντο
F13Τζετ Χάουαρντ1.98 μ.98 κιλά14/09/2003Μίσιγκαν
F1Τζόναθαν Άιζακ2.08 μ.104 κιλά03/10/1997Φλόριντα Στέιτ
G2Τάιους Τζόουνς1.85 μ.89 κιλά10/05/1996Ντιουκ
G/F93Νόα Πεντά1.98 μ.98 κιλά07/01/2005Γαλλία
G11Τζέις Ρίτσαρντσον1.83 μ.82 κιλά16/10/2005Μίσιγκαν Στέιτ
C7Ορλάντο Ρόμπινσον (TW)2.08 μ.107 κιλά10/07/2000Φρέσνο Στέιτ
G4Τζέιλεν Σαγκς1.96 μ.93 κιλά03/06/2001Γκονζάγκα
F22Φραντζ Βάγκνερ2.08 μ.100 κιλά27/08/2001Μίσιγκαν
F/C21Μόριτς Βάγκνερ (Τραυματίας)2.11 μ.111 κιλά26/04/1997Μίσιγκαν
Προπονητής: Τζαμάλ Μόσλι
image

Μαϊάμι Χιτ: Η πρώτη γεμάτη σεζόν χωρίς τον Μπάτλερ

Η μεγάλη αλλαγή για τους Μαϊάμι Χιτ έγινε πέρσι τον χειμώνα, όταν ο Τζίμι Μπάτλερ έγινε trade και ήρθαν οι Άντριου Γουίγκινς, Κάιλ Άντερσον, Ντέβιον Μίτσελ. Η προσθήκη του Νόρμαν Πάουελ θα βοηθήσει αρκετά, αλλά πόσο καλύτερο είναι το Μαϊάμι από την περσινή σεζόν που έκλεισε με αρνητικό συντελεστή;

Υπάρχουν βέβαια οι σταθερές των Μπαμ Αντεμπάγιο, Τάιλερ Χίρο και από ό,τι φαίνεται στο Μαϊάμι είναι αρκετά ικανοποιημένοι και αισιόδοξοι τη φετινή σεζόν. Στην Ανατολή άλλωστε τα πράγματα είναι ρευστά με τους αρκετούς τραυματισμούς των μεγάλων franchise και οι Χιτ θέλουν να βρουν τον χώρο τους τη φετινή σεζόν.

Αρκεί βέβαια και ο Άντριου Γουίγκινς να δείξει και πάλι πως το ταλέντο του δεν έχει την παραμικρή σχέση με ό,τι είδαμε στις τελευταίες εικόνες του με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Αστέρι: Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα στο Μαϊάμι, ο Μπαμ Αντεμπάγιο είναι ο franchise player. Ο σέντερ των Χιτ έχει μείνει μια μπασκετική ζωή στην ομάδα, όπου αγωνίζεται από το 2017 και μετράει τρεις συμμετοχές σε All Star, ενώ το 2024 ήταν ο αμυντικός της σεζόν.

Προπονητής: Συνδεδεμένος με το Μαϊάμι από το 2008, όταν και βρέθηκε στην ομάδα, ο Έρικ Σποέλστρα διαδέχτηκε στον Πατ Ράιλι και συνεχίζει να οδηγεί το καράβι των Χιτ. Έχοντας πάρει και τους δύο τίτλους το 2012 και το 2013, ετοιμάζεται πλέον να συνδυάσει τη δουλειά στο Μαϊάμι με την Team USA τα καλοκαίρια.

Πρόβλεψη: Οι ομάδες του Έρικ Σποέλστρα είναι πάντοτε καλύτερες από ό,τι φαίνεται στα χαρτιά. Με αυτό ως δεδομένο και την εικόνα της Ανατολής, δεν είναι απίθανο οι Χιτ να φτάσουν τις 40 νίκες.

Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια

1) C Μπαμ Αντεμπάγιο - $37,096,620
2) SG Τάιλερ Χίρο - $31,000,000
3) SF Άντριου Γουίγκινς - $28,223,215

Salary Cap: $197,533,487

Miami Heat - Ρόστερ
Θέση#ΠαίκτηςΎψοςΒάροςΗμ/νία ΓέννησηςΠανεπιστήμιο / Χώρα
F/C13Μπαμ Αντεμπάγιο2.06 μ.118 κιλά18/07/1997Κεντάκι
G18Άλεκ Μπερκς (Ελεύθερος)1.96 μ.98 κιλά20/07/1991Κολοράντο
F0Σιμόνε Φοντέκιο2.01 μ.95 κιλά09/12/1995Ιταλία
F15Μάιρον Γκάρντνερ (TW)1.98 μ.100 κιλά21/05/2001Λιτλ Ροκ
C50Βλαντισλάβ Γκόλντιν (TW)2.16 μ.113 κιλά12/05/2001Μίσιγκαν
G14Τάιλερ Χίρο (Τραυματίας)1.96 μ.93 κιλά20/01/2000Κεντάκι
G25Κάσπαρας Γιακουτσιόνις1.96 μ.93 κιλά29/05/2006Ιλινόι
F11Χάιμε Χάκεζ Τζρ.1.98 μ.104 κιλά18/02/2001UCLA
F16Κέσαντ Τζόνσον1.98 μ.104 κιλά23/06/2001Αριζόνα
F5Νίκολα Γιόβιτς2.08 μ.109 κιλά09/06/2003Σερβία
G9Πέλε Λάρσον1.96 μ.98 κιλά23/02/2001Αριζόνα
G45Ντέιβιον Μίτσελ1.85 μ.93 κιλά05/09/1998Μπέιλορ
G24Νόρμαν Πάουελ1.91 μ.98 κιλά25/05/1993UCLA
G2Τέρι Ροζιέρ1.85 μ.88 κιλά17/03/1994Λούισβιλ
G12Ντρου Σμιθ (Τραυματίας)1.88 μ.91 κιλά30/12/1997Μιζούρι
C7Κέλ’ελ Γουέαρ2.13 μ.109 κιλά20/04/2004Ιντιάνα
F22Άντριου Γουίγκινς2.01 μ.95 κιλά23/02/1995Κάνσας
Προπονητής: Έρικ Σποέλστρα
image

Σάρλοτ Χόρνετς: Playoffs με τα... κυάλια

Μακριά από τα playoffs για εννέα χρόνια, οι Σάρλοτ Χόρνετς ποντάρουν φέτος στον νεανικό κορμό τους. Σε αυτό το ρόστερ έχουν προστεθεί και βετεράνοι, ώστε να βοηθήσουν με την εμπειρία τους, μια ομάδα που είδε τους ΛαΜέλο Μπολ και Μπράντον Μίλερ την περσινή σεζόν να φεύγουν τραυματίες.

Είναι μια σεζόν μπασκετικής ωρίμανσης για αρκετούς παίκτες στη Σάρλοτ, που απέκτησε τον Κον Νούπελ στο Νο4 του Draft για να ενισχύσει το ποσοστό στο τρίποντο. Ενώ οι Πατ Κόνατον και Κόλιν Σέξτον θα αγωνίζονται με τη φανέλα των Χόρνετς.

Για άλλη μια χρονιά βέβαια, η κατάσταση του ΛαΜέλο Μπολ και το κατά πόσο θα ταλαιπωρηθεί από τους τραυματισμούς. Ενώ το ταλέντο του Νούπελ μπορεί να βοηθήσει πολύ και τον Μπράντον Μίλερ.

Αστέρι: Φυσικά και είναι ο ΛαΜέλο Μπολ. Ο Rookie Of The Year του 2021, είδε τη σεζόν του να έχει και πάλι αρκετούς τραυματισμούς. Έπαιξε για 36 παιχνίδια το 2022-23, άλλα 22 το 23-24 και πέρσι έμεινε στα 47, με 25.2 πόντους, 4.9 ριμπάουντ, 7.4 ασίστ.

Προπονητής: Στις 9 Μαΐου του 2024 ο Τσαρλς Λι ανέλαβε τον πάγκο των Σάρλοτ Χόρνετς. Ωστόσο τη σεζόν που πέρασε, μαζί και με τους τραυματισμούς των κομβικών παικτών, τελείωσε με ρεκόρ 19-63.

Πρόβλεψη: Για ακόμα μία χρονιά, πολύ δύσκολα θα μπει στις θέσεις των playoffs με το υπάρχον ρόστερ και τους παίκτες της που είναι επιρρεπείς σε τραυματισμούς.

Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια

1) PG ΛαΜέλο Μπολ - $37,958,760
2) SF Μάιλς Μπρίτζες - $25,000,000
3) PG $18,975,000

Salary Cap: $175,744,261

Charlotte Hornets - Ρόστερ
Θέση#ΠαίκτηςΎψοςΒάροςΗμ/νία ΓέννησηςΠανεπιστήμιο / Χώρα
G1ΛαΜέλο Μπολ (Τραυματίας)1.98 μ.82 κιλά22/08/2001SPIRE Academy (Οχάιο)
F0Μάιλς Μπρίτζες1.98 μ.102 κιλά21/03/1998Μίσιγκαν Στέιτ
G21Πατ Κόνατον1.91 μ.95 κιλά06/01/1993Νοτρ Νταμ
F14Μούσα Ντιαμπατέ2.06 μ.95 κιλά21/01/2002Μίσιγκαν
G10Τζος Γκριν1.91 μ.91 κιλά16/11/2000Αριζόνα
G4Σάιον Τζέιμς1.93 μ.100 κιλά04/12/2002Ντιουκ
C11Ράιαν Καλκμπρένερ2.13 μ.116 κιλά17/01/2002Κρίτον
G/F7Κον Nούπελ1.93 μ.98 κιλά03/08/2005Ντιουκ
F33Λίαμ ΜακΝίλι1.96 μ.95 κιλά10/10/2005Κονέκτικατ
F24Μπράντον Μίλερ (Τραυματίας)1.98 μ.91 κιλά22/11/2002Αλαμπάμα
F9Ντρου Πίτερσον (TW)1.98 μ.93 κιλά09/11/1999USC
F/C22Μέισον Πλάμλι2.06 μ.115 κιλά05/03/1990Ντιουκ
G12Αντόνιο Ριβς (TW)1.93 μ.93 κιλά20/11/2000Κεντάκι
F31Τιντζάν Σαλαούν2.03 μ.94 κιλά10/08/2005Γαλλία
G8Κόλιν Σέξτον1.83 μ.86 κιλά04/01/1999Αλαμπάμα
G25Κ.Τζ. Σίμπσον (TW)1.83 μ.86 κιλά08/08/2002Κολοράντο
F2Γκραντ Γουίλιαμς (Τραυματίας)1.96 μ.107 κιλά30/11/1998Τενεσί
Προπονητής: Τσαρλς Λι
image

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς: Με βετεράνους τους ΜακΚόλουμ - Μίντλετον

Οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει σε εποχή rebuilding, κατακτώντας σχεδόν πάντα τις τελευταίες θέσεις. Η περσινή σεζόν τους βρήκε με ρεκόρ 18-64, με το ρόστερ να μην έχει τεράστιες αλλαγές.

Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ ήρθε να προστεθεί με την εμπειρία του, ο Κρις Μίντλετον είναι εκεί, ενώ φυσικά το prospect του Άλεξ Σαρ αξίζει να προσεχθεί. Παίκτες όπως ο Μάρκους Σμαρτ και ο Τζόρνταν Πουλ αποχώρησαν και βέβαια, ο Ρισόν Χολμς έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι για να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

ΜακΚόλουμ, Γουίτμορ, Σαρ, Κάρινγκτον, Τρε Τζόνσον θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά φαίνεται πως ούτε φέτος θα παίξουν κάποιον ιδιαίτερο ρόλο.

Αστέρι: Από τους Πέλικανς στους Γουίζαρντς μετακόμισε ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ και από πλευράς εμπειρίας και ποιότητας είναι σίγουρα ό,τι πολυτιμότερο για την ομάδα της Ουάσινγκτον, που τον απέκτησε στο trade του Τζόρνταν Πουλ. Σε 56 παιχνίδια της περσινής σεζόν μέτρησε 21.1 πόντους, παίζοντας σχεδόν 33 λεπτά.

Προπονητής: Ο Μπράιαν Κιφ ξεκίνησε ως μέλος του video team του Γκρεγκ Πόποβιτς, υπήρξε assistant σε αρκετές ομάδες, μεταξύ άλλων και των Γουίζαρντς, τους οποίους και ανέλαβε τον Μάιο του 2024, παραμένοντας ως και σήμερα.

Πρόβλεψη: Για ακόμα μία χρονιά θα βρίσκονται στα χαμηλά πατώματα της Ανατολής.

Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια

1) SF Κρις Μίντλετον - $33,296,296
2) SG Σι Τζέι ΜακΚόλουμ - $30,666,666
3) SF Κόρεϊ Κίσπερτ - $13,975,000

Salary Cap: $201,418,963

Washington Wizards - Ρόστερ
Θέση#ΠαίκτηςΎψοςΒάροςΗμ/νία ΓέννησηςΠανεπιστήμιο / Χώρα
F35Μάρβιν Μπάγκλεϊ III2.08 μ.107 κιλά14/03/1999Ντιουκ
F8Μάλακι Μπράναμ1.93 μ.82 κιλά12/05/2003Οχάιο Στέιτ
G7Μπαμπ Κάρινγκτον1.93 μ.86 κιλά21/07/2005Πίτσμπουργκ
G/F9Τζάστιν Σαμπάνι1.98 μ.93 κιλά29/06/2001Πίτσμπουργκ
G13Σαρίφ Κούπερ (TW)1.83 μ.82 κιλά11/06/2001Όμπερν
G0Μπιλάλ Κουλιμπαλί2.01 μ.88 κιλά26/07/2004Γαλλία
F18Κάισον Τζορτζ2.03 μ.91 κιλά12/12/2003Μαϊάμι (Φλόριντα)
F16Άντονι Γκιλ2.01 μ.104 κιλά17/10/1992Βιρτζίνια
G4Έι Τζέι Τζόνσον1.96 μ.73 κιλά01/12/2004SoCal Academy (Καλιφόρνια)
G12Τρε Τζόνσον1.96 μ.86 κιλά07/03/2006Τέξας
F33Ντίλον Τζόουνς1.96 μ.107 κιλά29/10/2001Γουέμπερ Στέιτ
F24Κόρι Κίσπερτ1.98 μ.102 κιλά03/03/1999Γκονζάγκα
G3Σι Τζέι Μακόλουμ1.91 μ.86 κιλά19/09/1991Λίχαϊ
F22Κρις Μίντλετον2.01 μ.101 κιλά12/08/1991Τέξας A&M
F27Γουίλ Ράιλι2.06 μ.82 κιλά10/02/2006Ιλινόι
C20Άλεξ Σαρ2.13 μ.93 κιλά26/04/2005Γαλλία
F00Τρίσταν Βούκσεβιτς (TW)2.13 μ.100 κιλά11/03/2003Σερβία
F5Τζαμίρ Γουότκινς (TW)1.98 μ.95 κιλά06/07/2001Φλόριντα Στέιτ
F1Καμ Γουίτμορ1.98 μ.104 κιλά08/07/2004Βιλανόβα
Προπονητής: Μπράιαν Κιφ
@Photo credits: NBA/Getty Images, Twitter/@hakws, @Magic, @Wizards, @Hornets, @Heat
