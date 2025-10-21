Ατλάντα Χοκς: Με το βλέμμα στα ψηλά πατώματα

Οι Χοκς είναι μια ομάδα που χτίστηκε γύρω από τον Τρέι Γιανγκ με τα κατάλληλα υλικά. Στην Ατλάντα έχουν πλαισιώσει τον σούπερ σταρ τους με ιδανικούς σουτέρ από την περίμετρο, πλαϊνούς που έχουν μάκρος, ενώ υπάρχει αρκετό βάθος σε κάθε θέση.

Φυσικά η κίνηση του καλοκαιριού για τους Χοκς είναι ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, μαζί με τους Νίκεϊλ Αλεξάντερ Γουόκερ, Λουκ Κενάρντ, Άσα Νιούελ. Ο Λετονός ψηλός έρχεται για να κάνει δίδυμο με τον Τρέι Γιανγκ και να αποτελούν ξεχωριστή απειλή από το pick n’ roll τους. Το ζήτημα, βέβαια, είναι η διαθεσιμότητά του, αφού η μοναδική θέση στην οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν αν δεν παίζει ο βασικός τους, είναι αυτή του Πορζίνγκις, καθώς πίσω του υπάρχει ο Ονιέκα Οκόνγκου και ο Άσα Νιούελ.

Μένει να φανεί αν ο Λετονός θα παραμείνει υγιής σε όλη τη σεζόν για να αντέξουν οι Χοκς.

Αστέρι: Δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Τρέι Γιανγκ. Ο τετράκις all star θα ηγηθεί για ακόμα μια σεζόν της ομάδας των Χοκς, έχοντας δίπλα του έναν σέντερ που μπορεί να πάρει από πάνω του αρκετό βάρος. Στην περσινή βερσιόν της Ατλάντα μέτρησε 24.2 πόντους με 11.6 ασίστ, 3.1 ριμπάουντ σε 76 λεπτά.

Προπονητής: Τον Φεβρουάριο του 2023 επέστρεψε στην Ατλάντα ο Κουίν Σνάιντερ. Ομάδα στην οποία είχε θητεύσει ως assistant μια δεκαετία νωρίτερα και παραμένει στον πάγκο της έκτοτε.

Πρόβλεψη: Τα πάντα θα κριθούν από το κατά πόσο θα παραμείνει υγιής ο Κρίσταπς Πορζίνγκις. Με τους τραυματισμούς στην Ανατολή, αν όλα πάνε καλά οι Χοκς μπορούν να μπουν στην τριάδα, γιατί όχι και κάτι παραπάνω.

Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια

1) PG Τρέι Γιανγκ - $45,999,660

2) PF Κρίσταπς Πορζίνγκις - $30,731,707

3) SF Τζέιλεν Τζόνσον - $30,000,000

Salary Cap: $186,569,737