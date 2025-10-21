Ενδιαφέροντα στοιχεία αποκάλυψε βιβλίο που εξέδωσε δημοσιογράφος στις ΗΠΑ όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται στα όσα πίστευε ο Ράσελ Γουέστμπρουκ για τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Όπως είναι γνωστό οι Ράσελ Γουέστμπρουκ και Λεμπρόν Τζέιμς είχαν συνυπάρξει στους Λος Άντζελες Λέικερς τη σεζόν 2021-22 ωστόσο δεν βρέθηκε ποτέ η κατάλληλη χημεία.

Ο δημοσιογράφος Γιάρον Βέιτζεμαν προχώρησε σε μια αποκάλυψη μέσα από το βιβλίο του «A Hollywood Ending: The Dreams and Drama of the LeBron Lakers» καθώς έριξε φως στη ρήξη και στην τελική διάλυση της σχέσης μεταξύ των Λεμπρόν και Γουέστμπρουκ.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε σ' ένα περιστατικό με πρωταγωνιστή τον διάσημο ηθοποιό του Χόλιγουντ, Γουίλ Σμιθ! Στο απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο «The Ringer», ο Βέιτζεμαν περιγράφει ότι το καλοκαίρι του 2022, μετά από μια απογοητευτική σεζόν, ο Γουέστμπρουκ βρέθηκε σε μια ομιλία που παρέδωσε ο ηθοποιός Γουίλ Σμιθ στα αποδυτήρια των Λέικερς.

Πριν φτάσει ο Σμιθ, ο Λεμπρόν και ο Άντονι Ντέιβις αποχώρησαν από την αίθουσα. Όταν ο Γουέστμπρουκ ρώτησε γιατί, ο συμπαίκτης του Πάτρικ Μπέβερλι του είπε ότι «ο Λεμπρόν και ο Ντέιβις μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν», ενώ οι υπόλοιποι όφειλαν να παραμείνουν.

Όταν ο Σμιθ τελικά έφτασε, ο Τζέιμς και ο Ντέιβις επέστρεψαν στην αίθουσα. Ο ΛεΜπρόν άρχισε να κάνει συνεχώς ερωτήσεις, μετατρέποντας μια προγραμματισμένη ομιλία 30 λεπτών σε συζήτηση σχεδόν μίας ώρας.

«Ο ίδιος άνθρωπος που πριν ήθελε να φύγει, τώρα απαγγέλλει ατάκες από τις ταινίες του και μιλάει για όλη τη ζωή του Σμιθ», θυμάται ένας από τους παρευρισκόμενους.

Καθισμένος στην τρίτη σειρά, ο Γουέστμπρουκ, τσιμπολογώντας φρούτα, παρακολουθούσε δύσπιστος, κουνώντας το κεφάλι και σηκώνοντας τα μάτια κάθε φορά που μιλούσε ο ΛεΜπρόν.

«Μισώ αυτή την ψεύτικη μ@@@κία του», είπε αργότερα σε έναν συμπαίκτη του. «Δεν το αντέχω».

Οι ενοχλήσεις του Γουέστμπρουκ προς τον Τζέιμς, σύμφωνα με το βιβλίο, δεν σταμάτησαν εκεί. Ο Γουέστμπρουκ τον θεωρούσε ανακόλουθο και αναξιόπιστο, αναφέροντας περιστατικά όπου ο ΛεΜπρόν «πιάστηκε να λέει ψέματα»:

Όπως όταν ισχυρίστηκε πως το «The Godfather» είναι η αγαπημένη του ταινία, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί ούτε μία ατάκα της· ή όταν εμφανίστηκε με το βιβλίο «Η Αυτοβιογραφία του Μάλκολμ Χ» χωρίς να μπορεί να πει ποιο ήταν το βασικό του μήνυμα. Φυσικά, υπάρχει και το διαβόητο περιστατικό όπου ο Τζέιμς είπε πως «προέβλεψε» τους 81 πόντους του Κόμπι Μπράιαντ.