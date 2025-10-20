NBA, Μπλέιζερς: Σαρπ και Καμαρά υπέγραψαν τετραετή επέκταση και «κλείδωσαν» στο Πόρτλαντ
Στο Πόρτλαντ χτίζουν το μέλλον τους, ποντάροντας σε δύο παίκτες τους οποίους κράτησαν για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ο λόγος για τους Σέιντον Σαρπ και Τουμανί Καμαρά, οι οποίοι έβαλαν την υπογραφή τους σε συμβόλαιο αξίας 90 και 82 εκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα, με τους Μπλέιζερς να... χτίζουν για το μέλλον.
Ο Σαρπ βρίσκεται στα 22 του, έχοντας υπάρξει Νο7 στο Draft του 2022. Την περσινή σεζόν σε 72 παιχνίδια, μέτρησε 18.5 πόντους, έχοντας παράλληλα 4.5 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ.
Παράλληλα, ο Τουμανί Καμαρά, έχοντας έναν πιο αμυντικό ρόλο, αναδείχθηκε σε έναν φόργουορντ που μπορεί να βοηθήσει σε πολλές πλευρές. Μετρώντας και εκείνος 11.3 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και με την επέκταση που υπέγραψε, θα παίξει μαζί με τον Λίλαρντ τη σεζόν 2026-27.
Ενώ πριν λίγα χρόνια είχε υπάρξει μέρος του trade που οδήγησε στην ανταλλαγή του Ντέμιαν Λίλαρντ και τον έφερε στο Μιλγουόκι.
Portland Trail Blazers guard Shaedon Sharpe has agreed to a four-year, $90 million rookie contract extension with the franchise, agent Mike George of Klutch Sports tells ESPN. Sharpe and the Blazers lock in the long-term deal for the ascending scorer and playmaker. pic.twitter.com/aK2eqXCar8— Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2025
