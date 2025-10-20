Σάεντον Σαρπ και Τουμανί Καμαρά υπέγραψαν τετραετή επέκταση στα συμβόλαιά τους με τους Μπλέιζερς, έχοντας λαμβάνειν 90 και 82 εκατομμύρια δολάρια.

Στο Πόρτλαντ χτίζουν το μέλλον τους, ποντάροντας σε δύο παίκτες τους οποίους κράτησαν για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ο λόγος για τους Σέιντον Σαρπ και Τουμανί Καμαρά, οι οποίοι έβαλαν την υπογραφή τους σε συμβόλαιο αξίας 90 και 82 εκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα, με τους Μπλέιζερς να... χτίζουν για το μέλλον.

Ο Σαρπ βρίσκεται στα 22 του, έχοντας υπάρξει Νο7 στο Draft του 2022. Την περσινή σεζόν σε 72 παιχνίδια, μέτρησε 18.5 πόντους, έχοντας παράλληλα 4.5 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ.

Παράλληλα, ο Τουμανί Καμαρά, έχοντας έναν πιο αμυντικό ρόλο, αναδείχθηκε σε έναν φόργουορντ που μπορεί να βοηθήσει σε πολλές πλευρές. Μετρώντας και εκείνος 11.3 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και με την επέκταση που υπέγραψε, θα παίξει μαζί με τον Λίλαρντ τη σεζόν 2026-27.

Ενώ πριν λίγα χρόνια είχε υπάρξει μέρος του trade που οδήγησε στην ανταλλαγή του Ντέμιαν Λίλαρντ και τον έφερε στο Μιλγουόκι.