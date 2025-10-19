Μπακς: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το σύνθημα: «Δεν είμαστε φαβορί, αλλά... » (vid)
Το NBA ετοιμάζεται να ανοίξει την αυλαία του για τη σεζόν 2025-26 τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/10) και αναμένεται να είναι πιο συναρπαστική από ποτέ. Φυσικά, τα βλέμματα των Ελλήνων μπασκετόφιλων (και όχι μόνο) είναι στραμμένα στον δικό μας Γιάννη Αντετοκούνμπο που κάνει πρεμιέρα μία μέρα μετά, την Πέμπτη (23/10).
Ο «Greek Freak» έστειλε το δικό του μήνυμα για τη φετινή εικόνα των Μιλγουόκι Μπακς και έδωσε το σύνθημα ώστε τα «Ελάφια» να φανούν πιο... επικίνδυνα και ανταγωνιστικά από ποτέ με απώτερο σκοπό να ξεπεράσουν το τροχοπέδη της πρώτης σειράς των play offs.
Αναλυτικά όσα δήλωσε
«Δεν είμαστε το φαβορί, αλλά θα αποτελέσουμε πρόβλημα. Θα είμαστε επικίνδυνοι. Η ομάδα έχει φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο που είναι πόλυ, πολύ επικίνδυνη. Έχουμε πολλούς σουτέρ και πλέιμεκερς. Έχουμε πολλούς χειριστές της μπάλας. Έχουμε πολλούς αμυντικούς. Μπορούμε να αλλάξουμε. Έχουμε καλούς ψηλούς που μπορούν να δημιουργήσουν χώρο στο παρκέ και να προκαλέσουν πρόβλημα αμυντικά. Είμαστε φτιαγμένοι ακριβώς όπως πρέπει για να δείξουμε τις προθέσεις μας. Τώρα ο στόχος μας είναι η Τετάρτη (σ.σ. η πρεμιέρα του NBA). Μετά από αυτό, να μείνουμε υγιείς και μετά να πάμε στα play offs και να κερδίσουμε μία σειρά εκεί».
"We're going to be a problem. We're going to be dangerous." pic.twitter.com/DZ2KPrNjla— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 19, 2025
