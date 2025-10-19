Πέισερς: Αποδέσμευσαν τον Κάιλ Γκάι που επέστρεψε από τη σύνταξη όμως δεν πήρε την ευκαιρία
Τον Αύγουστο του 2024, ο Κάιλ Γκάι αποφάσισε να επιστρέψει στο πανεπιστήμιο της Virginia και να αναλάβει θέση στο επιτελείο της ομάδας ως Athlete Development Mentor – Special Assistant, ολοκληρώνοντας πρόωρα την καριέρα του σε ηλικία 26 ετών.
Στις αρχές του μήνα, ο Αμερικανός γκαρντ επέστρεψε στα παρκέ, αφού υπέγραψε συμβόλαιο Exhibit 10 με τους Πέισερς, ψάχνοντας ακόμα μία ευκαιρία στο ΝΒΑ. Εν τέλει, η Ιντιάνα ανακοίνωσε ότι αποδέσμευσε τον Κάιλ Γκάι, μαζί με τον Καμ Πέιν και τον Ρέι Σπάλντινγκ.
Ο Γκάι ήταν η 55η επιλογή στο 2019 NBA Draft, έπαιξε στους Σακραμέντο Κινγκς, είχε σύντομες θητείες στους Μαϊάμι Χιτ και σε ομάδες της G-League και την περίοδο 2022/23 έπαιξε στη Μπανταλόνα με την οποία έκανε μία πολύ καλή σεζόν, κερδίζοντας τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό όπου δεν κατάφερε να μακροημερεύσει.
