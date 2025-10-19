Η σεζόν 2025/26 στο ΝΒΑ βρίσκεται προ των πυλών, και οι Σακραμέντο Κινγκς θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στη regular season χωρίς τον Ντομάντας Σαμπόνις.

Οι Σακραμέντο Κινγκς θα δώσουν τα πρώτα ματς της regular season χωρίς τον Ντομάντας Σαμπόνις, ο οποίος υπέστη μυϊκό τραυματισμό στο ισχίο. Σύμφωνα με τον Κρις Χέινς, ο τραυματισμός δεν είναι σοβαρός, αλλά θα χρειαστεί κάποιο διάστημα για ανάρρωση.

Ο Σαμπόνις θα μείνει εκτός για τουλάχιστον μία εβδομάδα, και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σύντομα. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 70 παιχνίδια με το Σακραμέντο, σημειώνοντας 19.1 πόντους, 13.9 ριμπάουντ (career-high) και 6 ασίστ ανά αγώνα.

Στην πρεμιέρα τους, οι Κινγκς θα αντιμετωπίσουν τους Σανς στο Φοίνιξ.