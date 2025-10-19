Κινγκς, Σαμπόνις; Πλήγμα με τον Λιθουανό σέντερ, χάνει την έναρξη της σεζόν
Οι Σακραμέντο Κινγκς θα δώσουν τα πρώτα ματς της regular season χωρίς τον Ντομάντας Σαμπόνις, ο οποίος υπέστη μυϊκό τραυματισμό στο ισχίο. Σύμφωνα με τον Κρις Χέινς, ο τραυματισμός δεν είναι σοβαρός, αλλά θα χρειαστεί κάποιο διάστημα για ανάρρωση.
Ο Σαμπόνις θα μείνει εκτός για τουλάχιστον μία εβδομάδα, και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σύντομα. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 70 παιχνίδια με το Σακραμέντο, σημειώνοντας 19.1 πόντους, 13.9 ριμπάουντ (career-high) και 6 ασίστ ανά αγώνα.
Στην πρεμιέρα τους, οι Κινγκς θα αντιμετωπίσουν τους Σανς στο Φοίνιξ.
Sacramento Kings star Domantas Sabonis (Grade 1 hamstring strain) will miss opening night and be re-evaluated in one week.— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) October 18, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.