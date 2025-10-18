NBA: Έγιναν waive οι Μπάμπα και Ατσίουα, καραδοκούν στην Ευρώπη
Λίγο πριν την έναρξη της σεζόν στο NBA, είναι ο καιρός που γίνονται τα τελευταία κοψίματα στην κάθε ομάδα. Κάπως έτσι, δύο ψηλοί που το όνομά τους έχει απασχολήσει ομάδες στην Ευρώπη, έμειναν χωρίς ομάδα.
Ο λόγος για δύο σέντερ, τους Πρέσιους Ατσίουα και Μο Μπάμπα. Ο πρώτος κόπηκε από τους Μαϊάμι Χιτ και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Today's NBA waivers (so far):— Keith Smith (@KeithSmithNBA) October 17, 2025
M. Bamba - UTA
D. Banton - DAL
C. Bediako - DET
P. Bradshaw - UTA
C. Brown - OKC
J. Cooke - POR
J. Davis - MIL
S. East II - UTA
D. Garcia - DET
Y. Kawamura - CHI - two-way
M. McClung - CHI
C. McConnell - HOU
D. Nix - HOU
J. Robinson-Earl - DAL
D.…
Οι Χιτ επέλεξαν να αφήσουν ελεύθερο τον Ατσίουα, έναν παίκτη που υπέγραψε μη εγγυημένο συμβόλαιο τον περασμένο μήνα με το Μαϊάμι. Έτσι ο 26χρονος σέντερ ψάχνει κάτι καινούργιο, έχοντας πίσω μια σεζόν με 57 ματς στη Νέα Υόρκη με τους Νικς, έχοντας 6.6 πόντους, 5.6 ριμπάουντ, 1.0 ασίστ.
Ο Μο Μπάμπα από την πλευρά του έγινε waive από τους Τζαζ. Ο ψηλός, του οποίου το όνομα βρίσκεται επίσης στη λίστα ευρωπαϊκών ομάδων, έμεινε ελεύθερος έχοντας παίξει ένα παιχνίδι της preseason με τους Τζαζ.
Την περσινή σεζόν έπαιξε σε 28 παιχνίδια με στους Κλίπερς και άλλα 4 στους Πέλικανς.
We have waived center Mo Bamba, forward Pedro Bradshaw, and guard Sean East II.— Utah Jazz (@utahjazz) October 17, 2025
📓| https://t.co/DzbuJYqxKv#TakeNote
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.