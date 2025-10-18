Μο Μπάμπα και Πρέσιους Ατσίουα έμειναν ελεύθεροι από Χιτ και Τζαζ αντίστοιχα, με τις ομάδες της Ευρώπης να περιμένουν στη... γωνία για την περίπτωσή τους.

Λίγο πριν την έναρξη της σεζόν στο NBA, είναι ο καιρός που γίνονται τα τελευταία κοψίματα στην κάθε ομάδα. Κάπως έτσι, δύο ψηλοί που το όνομά τους έχει απασχολήσει ομάδες στην Ευρώπη, έμειναν χωρίς ομάδα.

Ο λόγος για δύο σέντερ, τους Πρέσιους Ατσίουα και Μο Μπάμπα. Ο πρώτος κόπηκε από τους Μαϊάμι Χιτ και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Today's NBA waivers (so far):



M. Bamba - UTA

D. Banton - DAL

C. Bediako - DET

P. Bradshaw - UTA

C. Brown - OKC

J. Cooke - POR

J. Davis - MIL

S. East II - UTA

D. Garcia - DET

Y. Kawamura - CHI - two-way

M. McClung - CHI

C. McConnell - HOU

D. Nix - HOU

J. Robinson-Earl - DAL

D.… — Keith Smith (@KeithSmithNBA) October 17, 2025

Οι Χιτ επέλεξαν να αφήσουν ελεύθερο τον Ατσίουα, έναν παίκτη που υπέγραψε μη εγγυημένο συμβόλαιο τον περασμένο μήνα με το Μαϊάμι. Έτσι ο 26χρονος σέντερ ψάχνει κάτι καινούργιο, έχοντας πίσω μια σεζόν με 57 ματς στη Νέα Υόρκη με τους Νικς, έχοντας 6.6 πόντους, 5.6 ριμπάουντ, 1.0 ασίστ.

Ο Μο Μπάμπα από την πλευρά του έγινε waive από τους Τζαζ. Ο ψηλός, του οποίου το όνομα βρίσκεται επίσης στη λίστα ευρωπαϊκών ομάδων, έμεινε ελεύθερος έχοντας παίξει ένα παιχνίδι της preseason με τους Τζαζ.

Την περσινή σεζόν έπαιξε σε 28 παιχνίδια με στους Κλίπερς και άλλα 4 στους Πέλικανς.