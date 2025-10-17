NBA: Γέμισαν με ποπ κορν το αμάξι του Μπόνα και του... έκλεψαν τη ρόδα
Με τη φανέλα της Τουρκίας και υπό τις οδηγίες του Αταμάν κατέκτησε το ασημένιο στο Εurobasket 2025 και πλέον περιμένει το ξεκίνημα της regular season στο ΝΒΑ. Ο λόγος για τον Άντεμ Μπόνα, στον οποίο είπαν να κάνουν πλάκα οι συμπαίκτες του στους Σίξερς.
Όταν πήγε να πάρει το αυτοκίνητο του, διαπίστωσε πως ήταν γεμάτο ποπ κορν, ενώ του έλειπε και μια ρόδα, την οποία τοποθέτησαν στα αποδυτήρια μπροστά από το ντουλαπάκι του. Ο Μπόνα δεν υπάκουσε τις οδηγίες του Εμπίντ και το... πλήρωσε.
76ers pranked big man Adem Bona by removing his tires and filling his car with popcorn 😭💀— Bleacher Report (@BleacherReport) October 16, 2025
Bona 'failed to listen to instructions' when Embiid asked him to get off the table 🤣
(Via @AndreDrummond) pic.twitter.com/QCuz2L0VTg
