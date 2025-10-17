Όρεξη για πλάκα είχαν οι παίκτες των Σίξερς και την... πλήρωσε ο Άντεμ Μπόνα.

Με τη φανέλα της Τουρκίας και υπό τις οδηγίες του Αταμάν κατέκτησε το ασημένιο στο Εurobasket 2025 και πλέον περιμένει το ξεκίνημα της regular season στο ΝΒΑ. Ο λόγος για τον Άντεμ Μπόνα, στον οποίο είπαν να κάνουν πλάκα οι συμπαίκτες του στους Σίξερς.

Όταν πήγε να πάρει το αυτοκίνητο του, διαπίστωσε πως ήταν γεμάτο ποπ κορν, ενώ του έλειπε και μια ρόδα, την οποία τοποθέτησαν στα αποδυτήρια μπροστά από το ντουλαπάκι του. Ο Μπόνα δεν υπάκουσε τις οδηγίες του Εμπίντ και το... πλήρωσε.