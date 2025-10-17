Σίξερς: Ο Τζορτζ χάνει την πρεμιέρα με Σέλτικς
Δύσκολο εκτός έδρας ματς έχει για την φετινή πρεμιέρα στο ΝΒΑ η Φιλαδέλφεια. Οι Σίξερς κοντράρονται με τους Σέλτικς στη Βοστώνη τα ξημερώματα της 23ης Οκτώβρη στις 02:30. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια από το ματς αναμένεται να απουσιάσει ο Πολ Τζορτζ.
Έτσι η ομάδα του Νερς θα στερηθεί έναν εκ των τριών κορυφαίων παικτών που έχει στο ρόστερ. Ο PG13 έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια από τραυματισμούς και πέρασε τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του στους Πέισερς και τους Θάντερ (χρονιά που διεκδίκηση το βραβείο του MVP).
Την αγωνιστκή περίοδο που τελείωσε, είχε συμμετοχή σε μόλις 41 ματς και μέτρησε 16.2 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ κατά μέσο όρο.
BREAKING: Paul George is expected to miss the Sixers’ season opener, per @ShamsCharania pic.twitter.com/QLOd6iQMBX— NBACentral (@TheDunkCentral) October 16, 2025
