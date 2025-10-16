Οι Χόρνετς αποδέσμευσαν τον Σπένσερ Ντινγουίντι από το μονοετές συμβόλαιό του.

Ο Σπένσερ Ντινγουίντι αποχωρεί από τους Χόρνετς, μόλις τρεις μήνες μετά την υπογραφή του συμβολαίου του. Ο βετεράνος είχε συμφωνήσει για μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα της Σάρλοτ, ως ελεύθερος, όμως η ομάδα τον έκοψε από το ρόστερ λίγες μέρες πριν από την έναρξη της σεζόν στο NBA.

Ο 32χρονος γκαρντ (1,96) είναι πλέον ελεύθερος στην αγορά και ψάχνει την επόμενη σελίδα της καριέρας του.

Ο Ντινγουίντι έχει 11 χρόνια εμπειρίας από την καλύτερη λίγκα του πλανήτη, με περάσματα από τους Πίστονς (2014-16), τους Νετς (2016-21, 2023-24), τους Γουίζαρντς (2021-22), τους Μάβερικς (2022-23, 2024-25) και ένα μικρό διάστημα στους Λέικερς (2024).

Ο Αμερικάνος ο οποίος αγωνίστηκε σε μόλις δύο παιχνίδια προετοιμασίας με τη Σάρλοτ, είχε μέσο όρο 14,3 πόντους και 6,2 ασίστ σε 30 παιχνίδια ως βασικός για τους Ντάλας Μάβερικς την περασμένη σεζόν. Είχε επίσης μέσο όρο 11 πόντους, 4,4 ασίστ και 2,6 ριμπάουντ σε 27 λεπτά συνολικά σε 79 εμφανίσεις για τους Μάβερικς τη περασμένη σεζόν.