NBA, Γουέστμπρουκ: Έδωσε τα χέρια με τους Κινγκς
Περιπλάνηση τέλος για τον Ράσελ Γουέστμπρουκ. Ο πολύπειρος γκαρντ είναι έτοιμος για ένα νέο ξεκίνημα, αυτήν τη φορά στο Σακραμέντο και τους Κινγκς, ομάδα που ήταν φαβορί για την απόκτησή του, με τους οποίους συμφώνησε για να συνεχίσει την καριέρα του.
Ο 37χρονος, MVP του 2017 στη λίγκα, έψαχνε εδώ και καιρό την επόμενη ομάδα της καριέρας του, μετά το περσινό του πέρασμα από τους Ντένβερ Νάγκετς.
Με τους Κινγκς να κάνουν κίνηση για να τον αποκτήσουν, προσθέτοντας βάθος στην περιφέρειά τους πίσω από τον Ντένις Σρέντερ.
Ο Γουέστμπρουκ ετοιμάζεται για την 18η σεζόν του στο NBA, έχοντας παίξει σε 1.237 παιχνίδια κανονικής περιόδου και άλλα 135 σε playoffs.
Πέρσι με το Ντένβερ αγωνίστηκε σε 75 της κανονικής περιόδου, εκ των οποίων στα 36 βασικός, μετρώντας 13.3 πόντους, 6.1 ασίστ και 4.9 ριμπάουντ ενώ στα 13 ματς των playoffs μέτρησε αντίστοιχα 11.7 με 2.6 τελικές πάσες και 3.7 ριμπάουντ.
BREAKING: Nine-time NBA All-Star Russell Westbrook has agreed on a deal to sign with the Sacramento Kings, Jeff Schwartz of Excel Sports Management tells ESPN. The 2017 league MVP enters his 18th NBA season. pic.twitter.com/Y0SrfKJrcf— Shams Charania (@ShamsCharania) October 15, 2025
