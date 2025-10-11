Άρθρο των NY Times εξηγεί πως οι Νικς έπρεπε να κάνουν την ανταλλαγή για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τον Ιούνιο.

Το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έπαιξε αρκετά μέσα το καλοκαίρι, με τοθς Νικς να είναι από τις βασικές ομάδες υποψήφιες για να τον κάνουν δικό τους.

Για πολλούς, οι Νικς παραμένουν ιδανικός προορισμός για τον Γιάννη, όμως, όπως εξηγούν οι New York Times, η ομάδα της Νέας Υόρκης έπρεπε να κάνει την ανταλλαγή τον Ιούνιο, καθώς τώρα δεν θα μπορεί να μπει σε αυτή την διαδικασία για αρκετούς μήνες.

«Όταν οι Νικς έδωσαν στον Μάικαλ Μπρίτζες τετραετή επέκταση 150 εκατ. δολαρίων στα τέλη Ιουλίου, εκείνος δεν μπορούσε να συμπεριληφθεί σε καμία ανταλλαγή για έξι μήνες. Κι αυτό είναι κρίσιμο, γιατί μια υποθετική ανταλλαγή για τον Γιάννη θα έπρεπε να βασιστεί σε παίκτες, όχι σε draft picks, αφού οι Νικς δεν έχουν και πολλά διαθέσιμα μετά τα deals για τους Μπρίτζες (από τους Νετς) και Καρλ-Άντονι Τάουνς (από τους Τίμπεργουλβς). Ο Μπρίτζες θα μπορούσε να μπει σε πιθανή συζήτηση πριν το trade deadline του Φεβρουαρίου, αλλά προς το παρόν το ενδεχόμενο αυτό «κάηκε».

Οι Μπακς, όπως αναμενόταν, δεν είχαν καμία ελπίδα να πάρουν τον Τζέιλεν Μπράνσον, ενώ τα υπόλοιπα ονόματα που τέθηκαν στη συζήτηση ήταν οι Τάουνς, Όου Τζι Ανουνόμπι και Μίτσελ Ρόμπινσον».

Παράλληλα, στο άρθρο αναφέρονται και οι ενδοιασμοί των Νικς, καθώς «ανησυχούν για την ισορροπία του ρόστερ σε ένα τόσο μεγάλο trade. Ενδιαφέρον υπάρχει και μάλιστα έντονο, αλλά η σύγχρονη ΝΒΑ πραγματικότητα (όπως έδειξαν Οκλαχόμα και Ιντιάνα στους τελικούς) λέει πως για να φτάσεις στην κορυφή χρειάζεται βάθος και πολυμορφία, όχι μόνο έναν σούπερ σταρ.

Έτσι, οι Νικς δείχνουν προσηλωμένοι στο δικό τους πλάνο πρωταθλητισμού με το υπάρχον ρόστερ. Το τι θα γίνει στη συνέχεια θα εξαρτηθεί από το πόσο ανταγωνιστικοί θα φανούν φέτος».

Επιπλέον, οι New York Times τονίζουν πως ο Γιάννης έδειξε επαγγελματισμό στην όλη υπόθεση, πως είναι ανθρώπινο να κοιτάζει κανείς το καλύτερο για το μέλλον του, αλλά και πως «αν οι Μπακς αποδειχθούν ικανοί να διεκδικήσουν τον τίτλο στην Ανατολή, το κλίμα θα αλλάξει. Αν όχι, ολόκληρη η λίγκα θα περιμένει στη γωνία, έτοιμη για το ενδεχόμενο μιας τάσης φυγής του Γιάννη από το Μιλγουόκι».

