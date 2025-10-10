Μια ακόμη απίθανη δημιουργία από τον Έλληνα tattoo artist, Χάρη Μπόικο (Van Boik) που μετά τους ΝτεΡόζαν και Αντετοκούνμπο αποτύπωσε τέλεια τον ΛεΜπρόν σε πίνακα.

Ο Έλληνας tattoo artist, Χάρης Μπόικος (Van Boik) δεν είναι... καθηγητής μόνο στην τέχνη του tattoo. Η αφεντιά του έχει φτάσει μέχρι το United Center. Εκεί παρέδωσε έναν εντυπωσιακό πίνακα στον τότε σταρ των Μπουλς και νυν των Κινγκς, ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν που είχε δημιουργήσει προσωπικά για εκείνον.

Πριν από περίπου έναν χρόνο (Σεπτέμβρης του 2024)... ξαναχτύπησε. Δημιούργησε πίνακα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και μάλιστα ενημέρωσε τους ακολούθους του στο instagram πως χρειάστηκε περίπου 500 ώρες για να ολοκληρώσει τον συγκεκριμένο πίνακα. Ξεκίνησε να το ζωγραφίζει από τον Γενάρη του 2024. Φυσικά συνάντησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και του παρέδωσε τον πίνακα σε μια πολύ ξεχωριστή στιγμή

Και φτάνουμε στον Οκτώβρη του 2025. Τώρα το μενού έχει ΛεΜπρόν Τζέιμς για άλλη μια απίθανη δημιουργία. Για να ολοκληρώσει το έργο, χρειάστηκε συνολικά πάνω από 500 ώρες δουλειάς! O Van Boik είχε παραχωρήσει και συνέντευξη στο Gazzetta τον Οκτώβρη του 2024.