Βαλαντσιούνας: «Νιώθω άνετα στο Ντένβερ, αν δεν είμαι χαρούμενος δεν θα μείνω εδώ»

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας μίλησε για τη νέα σεζόν του στο NBA, όπου θα παίζει στους Ντένβερ Νάγκετς, ύστερα από ένα «καυτό» καλοκαίρι.

Το όνομα του Γιόνας Βαλαντσιούνας άφησε το στίγμα του στο φετινό καλοκαίρι, μέσα από το «θρίλερ» της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό AKTOR, το οποίο όμως δεν είχε αίσιο τέλος για τους «πρασίνους».

Πλέον, ο Λιθουανός σέντερ ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν στο NBA όπου θα αγωνίζεται στους Ντένβερ Νάγκετς. Ο ίδιος, μιλώντας στη media day της ομάδας, ανέφερε ότι όλα όσα έγιναν ανήκουν στο παρελθόν ενώ ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που δεν νιώθει ότι περνάει ωραία, θα αποχωρήσει.

«Ένα πράγμα που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι είμαι εδώ και είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Είναι μεγάλη ευκαιρία να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο. Έχω πολλή δουλειά να κάνω. Εδώ νιώθω άνετα και είμαι χαρούμενος. Αν δεν είμαι χαρούμενος, δεν θα είμαι εδώ. Πρέπει να τα αφήσουμε όλα πίσω μας γιατί είναι ιστορία πια, τώρα έχουμε το μέλλον μπροστά μας. Όλοι έχουμε μία δουλειά να κάνουμε για να γίνει το μέλλον μας ακόμα πιο λαμπρό».