Γουεμπανιάμα: Πήρε και άλλο... μπόι ο Γάλλος σέντερ!
Από την πρώτη στιγμή όπου το όνομά του απασχόλησε τον κόσμο του μπάσκετ, το χαρακτηριστικό που ξεχώριζε τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα από όλους τους υπόλοιπους, είναι το εντυπωσιακό του ύψος.
Ο ίδιος μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν για την μέτρηση η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της media day των Σαν Αντόνιο Σπερς, ο Γάλλος σέντερ έγινε ακόμα πιο ψηλός!
Συγκεκριμένα, ενώ την περασμένη σεζόν ήταν στα 2,21 μέτρα, πλέον φτάνει τα 2,23 χωρίς παπούτσια (μία ίντσα περίπου) ενώ φορώντας τα, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν από τις ΗΠΑ φτάνει μέχρι και τα 2,25 μέτρα.
Την περασμένη σεζόν ο Γουεμπανιάμα μετρούσε κατά μέσο όρο από 24,3 πόντους με 3,7 ασίστ και 11 ριμπάουντ ενώ πλέον ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη δράση.
Victor Wembanayama isn't done growing... he was listed as ONE INCH taller than last season. 📈 pic.twitter.com/FhzotX43Lh— NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) September 29, 2025
