Για τη νέα σεζόν με τους Μπλέιζερς αλλά και για τον δικό του ορίζοντα στην καριέρα του, μίλησε ο Τζρου Χόλιντεϊ.

Ο Τζρου Χόλιντεϊ, ένα από τα βασικά μέλη των Μιλγουόκι Μπακς στο πρωτάθλημα του 2021, είναι έτοιμος για το νέο του ξεκίνημα με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Με το τρέχον συμβόλαιό του να έχει ισχύ ως το καλοκαίρι της σεζόν 2027-28, ενώ η τελευταία χρονιά έχει οψιόν από τη δική του πλευρά.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Χόλιντεϊ ρωτήθηκε για αυτήν τη νέα του περιπέτεια στο Όρεγκον και τον Τσόνσεϊ Μπίλαπς, ο οποίος θα τον κοουτσάρει. «Τον έβλεπα στο Ντιτρόιτ και στο Ντένβερ, μου έμαθε πολλά για το πώς να είμαι ένας πόιντ γκαρντ που κοιτάζει πρώτα την πάσα αλλά σκοράρει όταν χρειάζεται. Νιώθω ότι σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο το παιχνίδι» είπε ο Χόλιντεϊ.

Η απάντηση του Χόλιντεϊ για το αν βλέπει το τέλος της καριέρας του σύντομα

Πρωταθλητής δύο φορές, αφού πέραν από το δαχτυλίδι με τους Μπακς το 2021, ο Τζρου Χόλιντεϊ κατέκτησε ένα ακόμα, ως παίκτης των Σέλτικς το 2024.

Στα 35 του, πλέον, ο γκαρντ από την Καλιφόρνια ρωτήθηκε για το πού ορίζει το φινάλε της καριέρας του. «Ήμουν αρκετά ευλογημένος που έχω παίξει τόσο πολύ και θα συνεχίσω μέχρι να μην μπορώ να το κάνω πια» είπε ο νέος γκαρντ των Μπλέιζερς, ανυπομονώντας για την επόμενη σεζόν.