Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνεχίζει να διαπρέπει στα παρκέ του ΝΒΑ και ρωτήθηκε για την πιθανότητα να γίνει προπονητής στο μέλλον.

Είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του μπάσκετ. Σίγουρα εκείνος με τη μεγαλύτερη διάρκεια. Από τη στιγμή που ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μπήκε στη λίγκα το 2004 μέχρι και σήμερα, αποτελεί έναν σταρ του καλύτερου πρωταθλήματος μπάσκετ του πλανήτη, έχοντας και τέσσερα δαχτυλίδια πρωταθλητή στη συλλογή του.

Τι θα γίνει όμως όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου και η στιγμή να τελειώσει την καριέρα του; Yπάρχει πιθανότητα να ασχοληθεί με την προπονητική; Άλλωστε μιλάμε για έναν προπονητή εντός παρκέ που κατευθύνει σε κάθε φάση την ομάδα του. Ο King James ήταν κατηγορηματικός.

«Όχι, όχι, καθόλου προπονητική για μένα. Όχι, όχι. Εμπνεύστηκα από το παιχνίδι. Αγαπώ το παιχνίδι. Αλλά η προπονητική δεν θα έχει να κάνει με το μέλλον μου», απάντησε ο ΛεΜπρόν και έκοψε κάθε πιθανό σενάριο.