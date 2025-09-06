O Λούκα Ντόντσιτς... κουβαλά την Σλοβενία, κάτι που φαίνεται και από τους αριθμούς.

Η Σλοβενία πανηγύρισε τη νίκη με 106-96 κόντρα στο Ισραήλ, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο εντυπωσιακά την παρουσία τους στη φάση των ομίλων του EuroBasket 2025. O Λούκα Ντόντσιτς ήταν εκπληκτικός με 37 πόντους (8/10 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 9/9 βολές) ενώ παράλληλα μάζεψε 11 ριμπάουντ και μοίρασε 9 ασίστ σε 33:39 λεπτά εντός παρκέ.

Πλέον ετοιμάζεται για την αυριανή μάχη κόντρα στην Ιταλία. Ο Luka Magic είναι παίκτης-ορχήστρα και έχει πάρει στις πλάτες του την ομάδα του. Ο Σλοβένος γκαρντ είναι υπεύθυνος για το 54.8% των πόντων της ομάδας του Σέκουλιτς.

Ο σταρ των Λέικερς μετρά 32.4 πόντους ανά ματς και είναι πρώτος σκόρερ στο τουρνουά, ενώ η Σλοβενία έχει μέσο όρο 19 πόντους σε κάθε ματς από τις ασίστ του Ντόντσιτς. Φοβερά πράγματα ο Luka.

Ήδη έχει πετύχει ένα triple double στη διοργάνωση, ενώ άγγιξε κι άλλο ένα κόντρα στο Ισραήλ. Δεν είναι απίθανο να πετύχει άλλο ένα και να γράψει ιστορία στην αναμέτρηση με την Ιταλία.