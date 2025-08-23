Kεμπ: Ένοχος για το περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών, αλλά δεν θα πάει φυλακή

O Σον Κεμπ δεν θα μπει στη φυλακή για το περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών στην Τακόμα.

Στις αρχές του Μαρτίου του 2023, ο Σον Κεμπ είχε βρεθεί σε φυλακή της κομητείας Πρις, αφού φαινόταν να συνδέεται με περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών στην Τακόμα.

Σύμφωνα με τα όσα είχε μεταφέρει το MyNorthWest, ο άλλοτε σταρ του NBA και των Σιάτλ Σούπερ Σόνικς, είχε δηλώσει ένοχος και κατηγορούταν για επίθεση δευτέρου βαθμού, κάτι το οποίο συνήθως τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 3-9 μηνών.

Η δίκη έγινε στις 22 Αυγούστου του 2025 και ο πρώην εντυπωσιακός dunker του ΝΒΑ, γλίτωσε τη φυλάκη. Κρίθηκε ένοχος ωστόσο δεν θα πάει στη φυλακή. Του επιβλήθηκαν 30 μέρες φυλάκισης, τις οποίες μπορεί να περάσει σε κατ' οίκον περιορισμό, ένας χρόνος διαρκής παρακολούθησης από το τμήμα σωφρονισμού των ΗΠΑ, αλλά και πάνω από 240 ώρες κοινωφελούς εργασίας.

Ο Κεμπ έχει βρεθεί 6 φορές σε All Star Game και αποτέλεσε έναν από τους σταρ των 90s στους Σούπερσονικς, εκεί όπου μαζί με τον Γκάρι Πείτον συνέθεσε ένα από τα κορυφαία δίδυμα της εποχής.