Μπλεξίματα με το νόμο έχει ο θρύλος των Σιάτλ Σούπερ Σόνικς και 6 φορές All Star, Σον Κεμπ, αφού συνελήφθη για περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών.

Ο Σον Κεμπ βρίσκεται στη φυλακή της κομητείας Πιρς, αφού φαίνεται να συνδέεται σε περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών!

Σύμφωνα με την αστυνομία της Τακόμα, δύο άτομα, ενώ βρίσκονταν στα οχήματά τους, σε ένα mall της περιοχής έλυσαν τον καυγά που δημιουργήθηκε ανταλλάσσοντας πυροβολισμούς, το απόγευμα της Τετάρτης (8/3).

Σύμφωνα με την ενημέρωση δεν υπάρχουν τραυματίες, ενώ το ένα από τα δύο οχήματα έχει διαφύγει. Βρέθηκε ένα πιστόλι με την έρευνα της αστυνομίας να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Κεμπ, 53 ετών, ήταν 6 φορές All Star, ενώ θεωρείται μία από τις θρυλικές μορφές του NBA τη δεκαετία του '90 και φυσικά της ομάδας των Σιάτλ Σούπερ Σόνικς, προγόνου των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Τα τελευταία χρόνια ο Κεμπ είχε στην ιδιοκτησία του ένα κατάστημα με προϊόντα κάνναβης.

