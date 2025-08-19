Ο Νίκολα Γιόκιτς έπαιζε το γνωστό βιντεοπαιχνίδι του NBA 2K και έγινε viral καθώς όπως φαίνεται σε ένα βίντεο... έλεγχε τον εαυτό του.

Ο Νίκολα Γιόκιτς έχει δείξει πολλές φορές ότι δεν είναι ο κλασικός μεγάλος αστέρας του NBA. Αυτή τη φορά ωστόσο ο ηγέτης των Ντένβερ Νάγκετς, δεν έγινε viral λόγω των αλόγων του ή για κάποιον χορό του.

Ο Σέρβος σέντερ όπως φαίνεται σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί, φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης παίζοντας το γνωστό βιντεοπαιχνίδι του NBA 2Κ. Ο λόγος όπου το συγκεκριμένο κλιπάκι έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου είναι το γεγονός πως ελέγχει τον ίδιο του τον εαυτό!

Θυμίζουμε ότι ο Γιόκιτς αναμένεται να βρεθεί στο EuroBasket 2025, όντας ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που θα βρεθούν στο επερχόμενο τουρνουά.