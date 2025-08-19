Γιόκιτς: Έγινε viral παίζοντας NBA 2K... ως Γιόκιτς! (vid)
Ο Νίκολα Γιόκιτς έχει δείξει πολλές φορές ότι δεν είναι ο κλασικός μεγάλος αστέρας του NBA. Αυτή τη φορά ωστόσο ο ηγέτης των Ντένβερ Νάγκετς, δεν έγινε viral λόγω των αλόγων του ή για κάποιον χορό του.
Ο Σέρβος σέντερ όπως φαίνεται σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί, φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης παίζοντας το γνωστό βιντεοπαιχνίδι του NBA 2Κ. Ο λόγος όπου το συγκεκριμένο κλιπάκι έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου είναι το γεγονός πως ελέγχει τον ίδιο του τον εαυτό!
Θυμίζουμε ότι ο Γιόκιτς αναμένεται να βρεθεί στο EuroBasket 2025, όντας ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που θα βρεθούν στο επερχόμενο τουρνουά.
Jokic playing himself on NBA 2K. Good decision to choose the best player in the game 😅pic.twitter.com/1JkjhdJsj0— BasketNews (@BasketNews_com) August 19, 2025
