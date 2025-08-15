Νετς: «Από το Μαϊάμι στο Μπρούκλιν ο Χέιγουντ Χάισμιθ»
Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, οι Μαϊάιμι Χιτ και οι Μπρούκλιν Νετς συμφώνησαν σε trade, μέσω του οποίου ο Χέιγουντ Χάισμιθ αφήνει τη Φλόριντα και ετοιμάζει πλέον βαλίτσες για τη Νέα Υόρκη.
Από την πλευρά τους οι Χιτ έδωσαν ένα pick δεύτερου γύρου για το 2032 ενώ παράλληλα είναι η μοναδική ομάδα με αρκετά μεγάλο περιθώριο στο calary cap, έχοντας πάρει και ένα pick δεύτερου γύρου για το 2026.
Ο 28χρονο φόργουορντ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο από 6,5 πόντους με 3,4 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ σε 24,6 λεπτά εντός παρκέ.
Brooklyn has remained active in trade conversations as the league's only team with remaining significant cap space, and takes Highsmith in with an unprotected second-rounder. Nets have also acquired two 1sts this offseason to add to the most 1st and 2nd round picks in the league. https://t.co/pnjlseX4SN— Shams Charania (@ShamsCharania) August 15, 2025
