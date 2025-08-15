Ο Χέιγουντ Χάισμιθ έγινε trade από τους Μαϊάμι Χιτ στους Μπρούκλιν Νετς, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, οι Μαϊάιμι Χιτ και οι Μπρούκλιν Νετς συμφώνησαν σε trade, μέσω του οποίου ο Χέιγουντ Χάισμιθ αφήνει τη Φλόριντα και ετοιμάζει πλέον βαλίτσες για τη Νέα Υόρκη.

Από την πλευρά τους οι Χιτ έδωσαν ένα pick δεύτερου γύρου για το 2032 ενώ παράλληλα είναι η μοναδική ομάδα με αρκετά μεγάλο περιθώριο στο calary cap, έχοντας πάρει και ένα pick δεύτερου γύρου για το 2026.

Ο 28χρονο φόργουορντ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο από 6,5 πόντους με 3,4 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ σε 24,6 λεπτά εντός παρκέ.