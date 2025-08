Ο Ρισόν Χολμς έχει τρομερή επαφή με το καλάθι από μέση απόσταση, εκτελώντας με τρόπο που θυμίζει το «πεταχτάρι» και ο άλλοτε συμπαίκτης του, Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, να τον αποθεώνει προ ημερών στα social media.

O Ταϊρίς Χαλιμπέρτον και ο Ρισόν Χολμς συνυπήρξαν στους Σακραμέντο Κινγκς από το 2020 μέχρι το 2022 και συνεργάστηκαν άψογα, με τον ταλαντούχο γκαρντ να βρίσκει σταθερά τον ψηλό του στο «short roll» κι εκείνος να τελειώνει με το «πεταχτάρι» του.

Έτσι, με αφορμή ένα βίντεο στο οποίο έπαιζαν σερί οι συνεργασίες τους, ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον αποθέωσε τον Ρισόν Χολμς, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «δεν μπορεί να αστοχήσει σε αυτό».

Συγκεκριμένα ο Χαλιμπέρτον έγραψε για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού πως «οι πραγματικοί γνώστες ξέρουν πως ο Ρις δεν αστοχεί σε αυτό. 100%».

Real ball knowers know Rich has never missed this. 100% https://t.co/54A8YF63zZ