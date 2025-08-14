Σέλτικς: Εγκρίθηκε η πώληση της ομάδας από το NBA
Μετά από 23 χρόνια, οι Μπόστον Σέλτικς περνάνε πλέον σε μία νέα εποχή, καθώς το NBA ενέκρινε την πώληση της ιστορικής ομάδας έναντι 6,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, βάζοντας πλέον πλώρη για μία νέα εποχή.
Όπως έκανε γνωστό μέσα από επίσημη ενημέρωσή του το NBA, το Διοικητικό Συμβούλιο του πρωταθλήματος ενέκρινε τη μεταβίβαση των μετοχών ομόφωνα και το group με πρωτάρη τον Μπιλ Κίσχολμ θα κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο της ομάδας.
Κάπως έτσι μπαίνει και επίσημα τέλος στην εποχή της οικογένειας Γκράουσμπεκ όπου ανήκε η ομάδα από το 2002 όταν και την είχαν αγοράσει έναντι 360 εκατομμυρίων δολαρίων.
Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι Σέλτικς κατέκτησαν τα 2 από τα συνολικά18 πρωταθλήματά τους. Συγκεκριμένα εκείνο του 2008 και εκείνο του 2024.
The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/TohjJWw60e— NBA Communications (@NBAPR) August 13, 2025
