Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις αποκάλυψε ότι είναι φανατικός του MMA και ίσως ακολουθήσει καριέρα στις πολεμικές τέχνες μόλις ολοκληρώσει την πορεία του στο μπάσκετ.

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις παραδέχτηκε στο Sportacentrs ότι λατρεύει το MMA και σκέφτεται να ασχοληθεί επαγγελματικά με τις πολεμικές τέχνες μετά το τέλος της καριέρας του στο μπάσκετ.

«Παρακολουθώ MMA περισσότερο από οτιδήποτε άλλο», είπε ο Πορζίνγκις και πρόσθεσε: «Με ενθουσιάζει τόσο πολύ που αποφάσισα να συμμετάσχω σε ένα νέο project. Τα πάντα βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, θα μπορέσω να αποκαλύψω περισσότερα στο μέλλον. Φέτος το καλοκαίρι δοκίμασα κι εγώ το MMA, αλλά υποσχέθηκα πως δεν θα το ακολουθήσω κατά τη διάρκεια της καριέρας μου στο μπάσκετ. Το κρατάω για μετά»!

Για την ώρα, η προσοχή του Πορζίνγκις παραμένει στο EuroBasket 2025 αφού θα ηγηθεί της συνδιοργανώτριας Λετονίας. Την περασμένη σεζόν, ο Πορζίνγκις είχε κατά μέσο όρο 19,5 πόντους, 6,8 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ ανά παιχνίδι με τους Σέλτικς. Τον Ιούνιο μετακόμισε στην Ατλάντα και θα αγωνιστεί για 10η σεζόν στο NBA με τη φανέλα των Χοκς.