Το NBA ανακοίνωσε το πρόγραμμα του NBA Cup, με τους Μιλγουόκι Μπακς να μαθαίνουν τους πρώτους αντιπάλους τους.

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του προγράμματος της regular season, η λίγκα έδωσε στη δημοσιότητα το πλήρες πλάνο για το Emirates NBA Cup, τη διοργάνωση που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια στη μέση της σεζόν.

Η δομή των ομίλων είχε ήδη γίνει γνωστή, με έξι γκρουπ των πέντε ομάδων και πρόκριση οκτώ ομάδων στη φάση των νοκ-άουτ, η οποία περιλαμβάνει ημιτελικά ανά περιφέρεια και μεγάλο τελικό.

Πρόκειται για την τρίτη χρονιά διεξαγωγής του θεσμού, με τους Λος Άντζελες Λέικερς να κατακτούν το πρώτο τρόπαιο και τους Μιλγουόκι Μπακς να είναι οι κάτοχοι του τίτλου από πέρσι.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το NBA, τα «Ελάφια» ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στις 7 Νοεμβρίου απέναντι στους Σικάγο Μπουλς.

Ακολουθεί η αναμέτρηση με τους Σάρλοτ Χόρνετς στις 14/11, ενώ στις 26/11 θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους Μαϊάμι Χιτ. Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται στις 28 Νοεμβρίου, κόντρα στους Νιου Γιορκ Νικς.