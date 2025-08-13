NBA, Μπακς: Το πρόγραμμα του Μιλγουόκι στο Emirates NBA Cup
Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του προγράμματος της regular season, η λίγκα έδωσε στη δημοσιότητα το πλήρες πλάνο για το Emirates NBA Cup, τη διοργάνωση που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια στη μέση της σεζόν.
Η δομή των ομίλων είχε ήδη γίνει γνωστή, με έξι γκρουπ των πέντε ομάδων και πρόκριση οκτώ ομάδων στη φάση των νοκ-άουτ, η οποία περιλαμβάνει ημιτελικά ανά περιφέρεια και μεγάλο τελικό.
Πρόκειται για την τρίτη χρονιά διεξαγωγής του θεσμού, με τους Λος Άντζελες Λέικερς να κατακτούν το πρώτο τρόπαιο και τους Μιλγουόκι Μπακς να είναι οι κάτοχοι του τίτλου από πέρσι.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το NBA, τα «Ελάφια» ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στις 7 Νοεμβρίου απέναντι στους Σικάγο Μπουλς.
Ακολουθεί η αναμέτρηση με τους Σάρλοτ Χόρνετς στις 14/11, ενώ στις 26/11 θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους Μαϊάμι Χιτ. Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται στις 28 Νοεμβρίου, κόντρα στους Νιου Γιορκ Νικς.
Road to repeat begins Nov. 7. pic.twitter.com/7F0rSDlw9r— Milwaukee Bucks (@Bucks) August 13, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο Πόρτις είναι σίγουρος για την παραμονή του Greek Freak στους Μπακς
- Γιάννης Αντετοκούνμπο, EuroBasket 2025: Ο Greek Freak είναι έτοιμος, οι Μπακς κωλυσιεργούν το θέμα της ασφάλειας
- NBA, Μπακς: Από τις έξι συνεχόμενες παρουσίες με Γιάννη, δεύτερη σεζόν χωρίς παιχνίδι στην Christmas Day