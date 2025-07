Η κλήρωση του NBA Cup 2025 πραγματοποιήθηκε, με τους ομίλους να διαμορφώνονται.

Την Τετάρτη (9/7) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τους ομίλους του NBA Cup 2025, με τους Μπακς να μαθαίνουν τις ομάδες που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν σε πρώτη φάση, προκειμένου να υπερασπιστούν τον τίτλο τους.

Η φάση των ομίλων θα ξεκινήσει στις 31 Οκτωβρίου και θα τελειώσει στις 28 Νοεμβρίου, τα προημιτελικά είναι προγραμματισμένα για 9-10 Δεκεμβρίου, οι ημιτελικοί για τις 13 Δεκεμβρίου και ο τελικός για τις 16, με την τελική φάση να διεξάγεται για ακόμη μια χρονιά στο Λας Βέγκας.

The groups are set for the Emirates NBA Cup 2025.



All 30 NBA teams were randomly drawn into groups of five within their conference based on win-loss records from the 2024-25 regular season.



The groups are available below.