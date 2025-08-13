NBA: Η πώληση των Μπλέιζερς ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια!
Ο Τομ Ντάντον, ιδιοκτήτης των Καρολάινα Χάρικεϊνς του NHL, συμφώνησε να αποκτήσει τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς σε μια συμφωνία που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN!
Η απόκτηση των Μπλέιζερς από τον Ντάντον σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές κινήσεις στην ιστορία της λίγκας.
Εξάλλου, ο Πολ Άλεν, ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς μέχρι τον θάνατό του το 2018 και συνιδρυτής της Microsoft μαζί με τον Μπιλ Γκέιτς, είχε αφήσει εντολή να πουληθεί η ομάδα, με τα έσοδα από την πώληση να διατεθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Ο Άλεν είχε αποκτήσει τους Μπλέιζερς το 1988 αντί 70 εκατομμυρίων δολαρίων και πλέον η πώλησή τους θα ξεπεράσει τα 4 δισεκατομμύρια!
