Τελέτοβιτς: «Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έσωσε την καριέρα μου»

Ο Μίρζα Τελέτοβιτς αποκάλυψε ότι μετά από το σοβαρό πρόβλημα υγείας του, καμία ομάδα δεν του είχε κάνει πρόταση για να επιστρέψει στην ενεργό δράση, μέχρι να εμφανιστεί ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Μίρζα Τελέτοβιτς πέρασε μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του, όταν αγωνιζόταν στους Μπρούκλιν Νετς. Το γεγονός αυτό τον απομάκρυνε από τα παρκέ για αρκετό χρονικό διάστημα. Ωστόσο, όταν ήταν έτοιμος να επιστρέψει, καμία ομάδα από το NBA δεν του είχε κάνει πρόταση, μέχρι να μεσολαβήσει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και να του γίνει κρούση από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Το περιστατικό το αποκάλυψε ο ίδιος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον ΛεΜπρόν, για τον οποίο είπε πως του έσωσε την καριέρα.

«Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν ποιος πραγματικά είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ύστερα από την πνευμονική εμβολή μου, όταν κανείς δεν ήθελε να με υπογράψει, εκείνος πήρε τον ατζέντη μου και μου προσέφερε ένα συμβόλαιο μαζί του, στο Κλίβελαντ. Πρακτικά έσωσε την καριέρα μου».

Παρά την παρέμβαση του «Βασιλιά», ο Βόσνιος τελικά δεν πήγε στους Καβαλίερς εκείνη τη χρονιά (2015), αλλά στους Φοίνιξ Σανς. Την καριέρα του στο NBA έκλεισε αργότερα στους Μιλγουόκι Μπακς (2018), για να επιστρέψει στην ενεργό δράση το 2021 για την ομάδα της πατρίδας του Τουρμπίνα.